لفتة إنسانية مؤثرة.. محافظ جنوب سيناء يوزّع «العيديات» على الأطفال داخل الكنيسة



في مشهد يعكس روح المحبة والتآخي، حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، على مشاركة الأطفال فرحتهم بعيد القيامة المجيد، حيث قام بتوزيع «العيديات» داخل كنيسة السمائيين بمدينة شرم الشيخ، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ للكنيسة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط، برفقة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، في إطار حرص الدولة على مشاركة المواطنين احتفالاتهم وتعزيز قيم الوحدة الوطنية.

وأدخلت هذه اللفتة الإنسانية السرور إلى قلوب الأطفال وأسرهم، حيث تبادل المحافظ معهم التهاني والتقط الصور التذكارية، مؤكدًا أن مشاركة أبناء المحافظة أفراحهم ومناسباتهم تمثل أولوية لديه.

وأشار المحافظ إلى أن الأعياد تمثل فرصة حقيقية لترسيخ قيم المحبة والتسامح، وتعزيز روح الانتماء بين جميع أبناء الوطن، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا للتعايش والتلاحم بين أبنائها.

من جانبهم، أعرب الحضور عن سعادتهم بهذه المشاركة، التي تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالتواجد بين المواطنين في مختلف المناسبات، ومشاركة الأطفال فرحتهم في أجواء تسودها الألفة