علماء الأزهر بالمحافظات يزورون الكنائس لتهنئة الإخوة المسيحيين بعيد القيامة.. صور

نظمت فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظات الجمهورية، زيارة إلى عدد من الكنائس، وتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، في مشهد يعكس عمق الروابط الوطنية والتاريخية، ويجسد قيم التعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

وخلال الزيارات، نقل رؤساء ومسؤولو الفروع، إلى الإخوة المسيحيين، تحيات فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وأمين عام هيئة كبار العلماء، وأعضاء مجلس الإدارة، معربين عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة.

الأعياد فرصة لتجديد أواصر الود

وأكد المشاركون في الزيارات أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، لنشر قيم المحبة والسلام، وتعزيز روح الأخوة الإنسانية، مشددين على أن الأعياد تمثل فرصة لتجديد أواصر الود والتلاحم بين جميع المصريين دون تفرقة.

وأشار أعضاء فروع المنظمة إلى أن هذه الزيارات تعكس رسالة الأزهر الوسطية، التي تدعو إلى التعايش السلمي وقبول الآخر، وتؤكد أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية والتسامح الديني، بما يدعم دعائم الاستقرار والسلم المجتمعي.

من جانبهم، أعرب قيادات الكنائس عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات، تعزز من روح المحبة والسلام، وتدعم مسيرة التآخي والترابط بين أبناء الوطن.

وتأتي هذه الزيارات ضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات التي تنفذها المنظمة وفروعها بالمحافظات، بهدف ترسيخ قيم الحوار والتفاهم، وتعزيز جسور التواصل بين مختلف أطياف المجتمع.