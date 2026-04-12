رسالة إخاء ومحبة.. وزيرة التنمية المحلية تشارك في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مساء السبت، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبحضور عدد من السادة الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامى والمسيحي وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار رجال الدولة.

وحرصت الدكتورة منال عوض، علي تقديم التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد ، كما أعربت الوزيرة عن خالص أمنياتها لقداسته بموفور الصحة والسعادة متمنية له عيداً سعيداً، ولمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى التقدير الكبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية لقداسة البابا تواضروس لدور قداسته في تعزيز الوحدة الوطنية و قيم التسامح والتعايش بين جميع أفراد المجتمع المصري.