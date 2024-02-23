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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1575 مواطنا خلال قافلة مجانية بالبحيرة

مديرية الصحة بالبحيرة
مديرية الصحة بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية بقرية سيدي دمين بأبو المطامير على مدار يومين تم خلالها الكشف على 1575 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 9 عيادات طبية.

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ذلك في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 339 - عيادة الأطفال 394 - الجراحة 232 - النساء 109 - تنظيم الأسرة 19 - العظام 312  - الأنف والأذن 169)، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة.

البحيرة إدارة القوافل الطبية العلاجية القوافل الطبية العلاجية تقنين أراضي أملاك الدولة تفقد مشروعات حياة كريمة خدمة التثقيف الصحى للمواطنين حياة كريمة

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