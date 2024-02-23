التأمين الصحي: التجديد لمدير عيادة بنها الشاملة

اصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرار رقم 2 لسنة 2024 بالتجديد للدكتور محمد حجاج مدير عيادات التامين الصحي ببنها.

وجاء نص القرار

بعد الإطلاع على القانون رقم ( 61 ) لسنة ١٩٦٣ بشأن أنشاء الهيئات العامة .

وعلى القرار الجمهوري رقم ( ۱۲۰۹ ) لسنة ١٩٦٤ بشأن أنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى .

. وعلى القرار الجمهوري رقم ( 30 ) لسنة ١٩٦٨ بشان إصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة .

. وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ( ٩٣٦ ) لسنة ٢٠٢٣ بشان تجديد تكليفنا للقيام بتسيير أعمال مدير عام فرع القليوبية .

وعلى مذكرة نائب مدير عام الفرع للشئون الفنية وعلى موافقة السيد الدكتور/ مدير عام الفرع بشـأن تجديد تكليـف الطبيب/ محمـد عـادل أحمـد إبـراهيم حجـاج طبيب أسنان متعاقـد للـعمـل مديراً لعيادة بنها الشاملة لمدة عام على أن يعاد العرض بالتقييم .

وعلى ما أرتأيناه ولصالح العام •

على موافقتنا .



مــــــادة ( ١ ) : تجديـد تكليـف الطبيب/ محمـد عـادل أحمـد إبـراهيم حجـاج طبيـب أسنـان متعاقـد للـعمـل

مـديراً لعيـادة بنهــا الشـاملة لمدة عام أعتبــاراً مـن ۲۰۲۳/۸/۲ حتـی ٢٠٢٤/٨/۱

على أن يعاد العرض بالتقييم .

مادة ( ٢ ) : يجوز السلطة المختصة إنهاء هذا القرار قبل إنتهاء مدته لصالح العمل ومقتضياته.

مادة ( 3 ) : يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار من قرارات سابقة .

مادة ( 4 ) : علـى جميع المادة المختصيين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخص.