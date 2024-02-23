عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التأمين الصحي: التجديد لمدير عيادة بنها الشاملة

الدكتور محمد حجاج
الدكتور محمد حجاج

اصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرار رقم 2 لسنة 2024 بالتجديد للدكتور محمد حجاج مدير عيادات التامين الصحي ببنها.

وجاء نص القرار 
بعد الإطلاع على القانون رقم ( 61 ) لسنة ١٩٦٣ بشأن أنشاء الهيئات العامة .
وعلى القرار الجمهوري رقم ( ۱۲۰۹ ) لسنة ١٩٦٤ بشأن أنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى .
. وعلى القرار الجمهوري رقم ( 30 ) لسنة ١٩٦٨ بشان إصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة .
. وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ( ٩٣٦ ) لسنة ٢٠٢٣ بشان تجديد تكليفنا للقيام بتسيير أعمال مدير عام فرع القليوبية .
وعلى مذكرة نائب مدير عام الفرع للشئون الفنية وعلى موافقة السيد الدكتور/ مدير عام الفرع بشـأن تجديد تكليـف الطبيب/ محمـد عـادل أحمـد إبـراهيم حجـاج طبيب أسنان متعاقـد للـعمـل مديراً لعيادة بنها الشاملة لمدة عام  على أن يعاد العرض بالتقييم .
وعلى ما أرتأيناه ولصالح العام •
على موافقتنا .
 
مــــــادة ( ١ ) : تجديـد تكليـف الطبيب/ محمـد عـادل أحمـد إبـراهيم حجـاج طبيـب أسنـان متعاقـد للـعمـل
مـديراً لعيـادة بنهــا الشـاملة لمدة عام أعتبــاراً مـن ۲۰۲۳/۸/۲ حتـی ٢٠٢٤/٨/۱
على أن يعاد العرض بالتقييم .
مادة ( ٢ ) : يجوز السلطة المختصة إنهاء هذا القرار قبل إنتهاء مدته لصالح العمل ومقتضياته.
مادة ( 3 ) : يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار من قرارات سابقة .
مادة ( 4 ) : علـى جميع المادة المختصيين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

ترشيحاتنا

3 مليون دولار.. بن رمضان يقترب من الأهلي وهذا موعد إعلان الصفقة

رأس الحكمة .. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى بعد قليل

سعر مايتعوضش.. أرخص رينو لوجان

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

بينهم وزير دفاع كوريا.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 194 فردا وكيانا لضرب روسيا

كتائب القسام تنفذ عدة عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه البيجامة وبدون مكياج.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالتها في لبنان

أرخص وأسهل الوصفات|علاجات منزلية لبثور الذقن

لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجلد لـ حلا شيحة

فيديو

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ