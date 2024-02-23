كهربا يوجه رسالة لـ مؤمن زكريا عبر إنستجرام

شارك اللاعب محمود كهربا نجم الأهلي صوره جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهر كهربا في الصوره برفقة مؤمن زكريا وعلق علي الصوره قائلا:"صاحبك دا من بختك ".

يذكر أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، قرر استبعاد كهربا من قائمة الفريق التي سافرت إلى غانا استعدادًالمواجهة فريق ميدياما، المقرر لها اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى وميدياما

من المقرر أن يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي مع نظيره ميدياما الغاني في السادسة مساء اليوم الجمعة ضمنمنافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي وميدياما الغاني ضمن المجموعة الرابعة في دور المجموعات للبطولة والتي تضم أيضاً فريقي: شباببلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

ويتم بث مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الرسمي للبطولة، حيث سيتمإذاعة مباراة الأهلي وميدياما عبر قناة "بي إن سبورتس 6 أتش دي".