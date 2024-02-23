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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

17 ضحية.. الصور الأولى لحادث انقلاب ميكروباص بترعة بالبحيرة

حادث إنقلاب سيارة
حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

حصل موقع "صدي البلد " علي الصور الأولية لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، بالقرب من قرية التوفيقية بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة أسفر عنها مصرع 3 أشخاص و إصابة 14 أخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة
حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة
حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة
حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة
حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمياه ترعة على زراعي البحيرة، جانب طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، اتجاه الاسكندرية، بالقرب من قرية التوفيقية بنطاق ذات المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة والإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين وقوع سيارة ميكروباص في مياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الاسكندرية، وتم انتشال السيارة من المجرى المائي، وإزالة آثار الحادث.

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بالبحيرة


 

وتم نقل المصابين من خلال عدد 7 سيارات إسعاف انتقلت إلى مكان الحادث، إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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