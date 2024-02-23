مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

لقي 3 أشخاص وأصيب 14 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، بالقرب من قرية التوفيقية بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمياه ترعة على زراعي البحيرة، جانب طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، اتجاه الاسكندرية، بالقرب من قرية التوفيقية بنطاق ذات المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة والإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين وقوع سيارة ميكروباص في مياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الاسكندرية، وتم انتشال السيارة من المجرى المائي، وإزالة آثار الحادث.

وتم نقل المصابين من خلال عدد 7 سيارات إسعاف انتقلت إلى مكان الحادث، إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.