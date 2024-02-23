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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. إقبال كبير من المهندسين على انتخابات التجديد النصفي

انتخابات التجديد
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة البحيرة

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا من قبل أعضاء الجمعية العمومية حيث يبلغ من لهم حق التصويت 20 ألفا و620 مهندسا، حيث انطلقت الانتخابات منذ الساعة العاشرة صباحا وستستمر حتى السابعة مساء وسط تشديدات أمنية، تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار طه رمضان والمستشار سمير الشباسي.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة البحيرة
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة البحيرة
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة البحيرة
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة البحيرة
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة البحيرة
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة البحيرة
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة البحيرة
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة البحيرة

من جانبه قال اللواء مهندس طارق أبو قمر، رئيس لجنة الانتخابات بالبحيرة، إن المهندسين يتوجهون في البداية إلى مقر التسجيل ثم إلى مقر التصويت طبقا لتخصصه، حيث تم تقسيم اللجان حسب الشعب المتخصصة، وتم وضع صندوقين للتصويت لمقاعد أعضاء مجلس الشعبة في كل لجنة.

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية 28 مهندسا لاختيار 7 منهم في شعب الكهرباء، ميكانيكا، مدني، عمارة، وشعب صغيرة، وجاءت أسماء المرشحين في شعبة مدني، إبراهيم محمد عبد الحليم حجازي، حاتم عصام عبد الستار زهران، زينب على السيد تركي، أسامة الشحات عبد الحكيم فرج، محمد فتحي عبد الرحمن حسن، سامح مصطفى السعيد الأعرج، أبو بكر مسعد السيد مسلم حسن، محمد فيصل شرف محمد سالم، أحمد عبد العزيز حامد رحيم.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة البحيرة
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة البحيرة

وفي شعبة ميكانيكا، يتنافس حسن سمير حسن حامد شرابية، إبراهيم منصور إبراهيم عبد الواحد، حاتم مهدي عبد التواب محمد، داليا رجب عوض الله السيد، وفي شعبة كهرباء، صابر إسماعيل إبراهيم الأنصاري، أيمن نبيل عبد الستار عبد المقصود.

وفي شعبة عمارة، يتنافس جيهان محمد علي نجم، أحمد ماهر سعد حسين عمران، هاني أحمد صابر أحمد، وفي شعبة غزل ونسيج، يتنافس إيمان حمدي إبراهيم حراز، محمد صبري السيد التراس، رضا علي طه، محمود على كيلاني.

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