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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

200 شركة مصرية وأجنبية تشارك في معرض”أجري إكسبو” لمستلزمات الزراعة بدورته التاسعة

صدى البلد

ينطلق  معرض “أجرى إكسبو لمستلزمات الزراعة " خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير 2024 بأحد الفنادق على طريق مصر اسكندرية الصحراوي .

ويُعد "اجري اكسبو" من أضخم المعارض المتخصصة وأوسعها نطاقًا، إذ يُغطى احتياجات المزارع والمشروعات الزراعية الكبيرة والصغيرة ،حيث يُشارك بالمعرض أكثر من 200 شركة مصرية وأجنبية متخصصة في مستلزمات الزراعة تبحث عن فتح أسواق افريقية جديدة ودعم تواجدها بها.

وتستعرض الشركات أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مختلف مجالات المستلزمات الزراعية، كما يشهد المعرض حضور كبار الخبراء العالمين في مختلف المحاصيل الاستراتيجية مثل (العنب والموالح والخضار والمانجو والبطاطس).

ويقوم الخبراء بعرض تجاربهم وخبراتهم و يتفاعلون مع أصحاب المزارع المصرية و هو ما يعود بالنفع على أصحاب المزارع ويساعد على تطوير زراعتها ويساهم في زيادة نصيبها في صادرات مصر الزراعية .

وازضحت الشركة المنظمة، أن فعاليات المعرض ستشهد حضور أكثر من ١٥٠ مستورد عربى وافريقى لعقد الصفقات مع الشركات المصرية العارضة بما يعود بالفائدة على زيادة الصادرات وخدمة الاقتصاد القومى ، وستشهد وجود جناح خاص بكبار الاستشاريين المصريين يضعون خبراتهم أمام أعين أكثر من 20 ألف زائر  .
وأشارت الشركة المنظمة ، إلى انه تم تخصيص حلقات نقاش وورش عمل ضمن فعاليات المؤتمر المصاحب للمعرض عن ( الزيتون - النخيل - البطاطس -  الفراولة - الزراعة تحت البيوت المحمية ) بالاضافة إلى ٢٥ محاضرة علمية يحاضر بها نخبة من كبار الاستشاريين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والخبراء من ( مصر واسبانيا وانجلترا وفرنسا وأمريكا وتركيا وشيلي وجنوب افريقيا والسعودية والمغرب وتونس والأردن والعراق ) .

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر متخصص من أصحاب ومديري المزارع وشركات التوزيع والتجار والمصدرين والمستوردين والاستشاريين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والمهندسين الزراعيين و المسؤولين ووكلاء وزارة الزراعة والمديريات الزراعية والسادة المراقبين العموميين وأهل الخبرة في الزراعة بالإضافة إلى العديد من الوفد الأوروبية و الآسيوية والإفريقية.

ويستضيف المعرض بعثات من المستوردين من مختلف الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بهدف تنشيط الصادرات المصرية وتبادل الخبرات حيث يشهد حضور وفود من إيطاليا و الهند ونيجيريا والعراق وليبيا والجزائر والكونغو .

وتأتي أهمية المعرض بعد أن أصبح التصدير لدول أفريقيا أحد المحاور المهمة في استراتيجية الصادرات المصرية وزيادتها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لذا يعمل معرض أجري إكسبو ، جاهدا على فتح أسواق أفريقيا أمام الشركات المصرية المصنعة للمستلزمات الزراعية –( أسمدة ومبيدات وأنظمة ري وطاقة شمسية وصوب زراعية ومعدات زراعية وبلاستيك تغطية ) و تنظيم لقاءات ثنائية لرجال الاعمال المصريين والافارقة بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة.

و يعد المعرض أحد أقوى المعارض المتخصصة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بمجال مستلزمات الزراعة، إذ يشارك به أكثر من 200 شركة من كبريات الشركات المتخصصة في المجال ومن بين أهم وأكبر الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض هذا العام شركات ( قويسنا للتنمية الزراعية، كفر الزيات للمبيدات و الكيماويات، كاف نخيل التمر ، الساقية للتنمية الزراعية ، مصر الدولية ، جرين ساند ، ماتش كيم ، الامير لشبك الظل ) و مشاركة أجنحة أجنبية من دول الصين والهند وتركيا وفرنسا .

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