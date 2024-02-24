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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الصور الأولى لحادث انقلاب مينى باص بمطروح

صور حادث الضبعة
صور حادث الضبعة

حصل صدى البلد على الصور الأولى لحادث انقلاب  مينى باص بمطروح  بالكيلو ١٠٠ طريق مطروح اسكندرية والذى اسفر عنه إصابة  18 عامل بإصابات متنوعة .

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تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بانقلاب   مينى باص    بالكيلو 100 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي      وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

و استقبلت مستشفى  الضبعة    18  مصاب

كما  انتقلت مباحث مرور مطروح ومباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح   تقديم الإسعافات والخدمات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابى الحادث . 

صور حادث الضبعة
صور حادث الضبعة
صور حادث الضبعة
صور حادث الضبعة
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