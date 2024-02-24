حصل صدى البلد على الصور الأولى لحادث انقلاب مينى باص بمطروح بالكيلو ١٠٠ طريق مطروح اسكندرية والذى اسفر عنه إصابة 18 عامل بإصابات متنوعة .
تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بانقلاب مينى باص بالكيلو 100 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
و استقبلت مستشفى الضبعة 18 مصاب
كما انتقلت مباحث مرور مطروح ومباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث.
وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديم الإسعافات والخدمات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابى الحادث .