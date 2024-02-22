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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بمطروح يتابع الاستعدادات المبكرة لموسم الصيف

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال تفقد مستشفى راس الحكمة

تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، مستشفى رأس الحكمة المركزي لمتابعة استعداداه لموسم الصيف الذي تستقبل خلاله المحافظة أعدادا كبيرة من المصطافين.

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وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح إن وزارة الصحة والسكان قامت بتطوير مستشفى رأس الحكمة المركزي، ورفع كفاءة الأقسام الداخلية، وتشغيل العناية المركزة، ودعمها بأجهزة طبية جديدة ومتطورة، لتخفيف الازدحام والعبء عن مستشفيات العاصمة،، لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي منطقة رأس الحكمة والمصطافين والمسافرين على طريق “مطروح - الإسكندرية” بالساحل الشمالي.

وأضاف أنه جرى مراجعة تجهيزات مختلف الأقسام بالمستشفى مع الدكتور محمد النعناعى، مدير المستشفى، والدكتور محمد على، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وشعبان إبراهيم، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية، لمتابعة تشغيل العناية المركزة بالمستشفى، ومتابعة مؤشرات الأداء وبحث أي معوقات ومقترحات الحلول.

ووجه "سالم" مدير التموين الدوائى بالمديرية الدفع بمستلزمات التشغيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية بالمستشفى بكميات تتناسب ومعدلات الأداء، بالاضافة إلى التأكد من توفير الكميات المناسبة من الأكسجين الطبي وجاهزية الشبكة المركزية ومراجعة عدد الأسطوانات لحالات الطوارئ.

ووجه بمراجعة فريق السلامة والصحة المهنية وإعداد تقرير مفصل والعرض.

وكذلك اطلع وكيل الوزارة على معدلات الأداء للفريق الطبى، ووجه الدكتور محمد النعناعى، مدير المستشفى، بزيادة أيام لستة العمليات الجراحية، والعمل على زيادة معدلات التشغيل للأقسام الداخلية، خاصة بعد تفعيل العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تمت مناقشة مدير المستشفى وفريق العمل فى الاحتياجات الضرورية لأقسام الطوارئ ومعمل التحاليل وبنك الدم التخزيني ومراجعة الإضاءة ببعض الأقسام.

وخلال الزيارة، تم التأكيد على توافر كميات مناسبة من أكياس الدم ومشتقاته، ومراجعة الخدمات المساعدة من المولد الكهربائي والمصاعد وغرف النفايات وثلاجة حفظ الموتى، بالإضافة إلى تكليف الإدارة الهندسية بالمديرية القيام بعمل معاينة ميدانية وبصفة عاجلة للوقوف على نسب الأعطال والصيانات المطلوبة للأجهزة الطبية وغيرها.

وأكد سالم ضرورة حصر الةعطال خلال 24 ساعة لسرعة اتخاذ اللازم نحو إصلاح وصيانة الأجهزة لخدمة المرضى والمترددين.

وشدد أيضا على ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى والحفاظ على صحة البيئة حفاظا على مقدم ومتلقى الخدمة الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أنه تم تكليف إدارة التموين الطبى برفع الكهن والعهد القديمة من المستشفى بالتنسيق مع المخازن بالمديرية وبصفة عاجلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية والمخزنية.

وذكر أن المستشفى يجرى متابعته بشكل يومي، وهناك تواصل مع إدارته لتلبية جميع احتياجاته، من أجهزة ومستلزمات وأدوية وخدمات مساعدة ونظافة ومكافحة عدوى، بهدف تقديم الخدمات الطبية المتميزة على مدار الساعة مع استمرار الجاهزية مع قرب تنفيذ خطة التأمين الطبي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية.

وكيل وزارة الصحة خلال تفقد مستشفى راس الحكمة
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