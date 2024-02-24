إنجازات مبادرة «حياة كريمة» في لقاءات وورش للأطفال بقافلة قصور الثقافة بالفيوم

استمرارا لبرنامج وزارة الثقافة المقدم بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في تنفيذ فعاليات القافلة الثقافية، بمدرسة الإصلاح الابتدائية المشتركة بقرية منشأة الأمير بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، في إطار الفعاليات المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

تضمنت الفعاليات المقدمة لأطفال القرية ورشة رسم بالألوان على الوجوه، بجانب ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين.

أعقب ذلك ورش حكي بالعرائس القفازية للأطفال بعنوان "ماما ستو"، تأليف وأداء جيهان عبد الله، مسئول ثقافة الطفل، بدأتها بحوار مع الأطفال حول إنجازات مبادرة "حياة كريمة" والخدمات التي تقدمها بالقرية، تلاها ورش حكي متنوعة بالعرائس تضمنت عدة نصائح للأطفال حول مخاطر استخدام الموبايل بإفراط، والآثار السلبية التي ينتج عنها من تأخر دراسي وعدم الاستفادة من وقت الفراغ في ممارسة الرياضة أو الهوايات المفيدة.

وناقشت أيضا ظاهرة التنمر، والتي تعد من السلوكيات السلبية في المجتمع ويجب نبذها والبعد عنها لكي تسود علاقات المحبة والود والاحترام، إلى جانب فقرة لاكتشاف وعرض مواهب الأطفال في إلقاء الشعر، والغناء، والإنشاد، وسط تفاعل كبير.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، استمرارا لبرنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بالمحافظات المصرية.