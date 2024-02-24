الطريقة الصحيحة لاستثمار مليون جنيه.. خبير عقاري يجيب

كشف شريف الدمياطي الخبير العقاري عن توقعاته للسوق العقارى فى مصر خلال عام 2040، لافتا إلى أن نسبة المخاطرة فى الاستثمار العقارى أقل من الاستثمار فى القطاعات الأخرى.

وقال الدمياطي خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامي طاهر حمدي، إن الدولة المصرية وشركة العاصمة الإدارية تساند المطور العقاري بشكل كبير.

وأوضح شريف الدمياطى: أنه بالرغم من التصريحات السلبية بشأن التطوير فى بداية 2023 و 2024 ، لم تختف او تتعثر شركة واحدة تعمل فى مجال التطوير العقارى بفضل المساندة الدائمة من الدولة.

ونصح شريف الدمياطى المواطنين الذين يقبلون على شراء العقارات أو الاستثمار فى العقارات بأن يكونوا على دراية تامة بالشركات التى سيتعاملون معها والمشاريع التى يستثمرون فيها، مع ضرورة الاستعانة بالمسوقين العقاريين.

استثمار مليون جنيه

وعن الطريقه الافضل لاستثمار مليون جنيه على سبيل المثال اكد شريف الدمياطي أن افضل طريقة هي شراء عقار حتى وان كان استلامه سيكون بعد سنتين معقبا" بعد سنتين الوحدة اللي بمليون جنيه سعرها هيتضاعف ومن وممكن تصل ل3 و 4 مليون جنيه".