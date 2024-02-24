عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطريقة الصحيحة لاستثمار مليون جنيه.. خبير عقاري يجيب

شريف الدمياطى الخبير
شريف الدمياطى الخبير العقارى

كشف شريف الدمياطي الخبير العقاري عن توقعاته للسوق العقارى فى مصر خلال عام 2040، لافتا إلى أن نسبة المخاطرة فى الاستثمار العقارى أقل من الاستثمار فى القطاعات الأخرى.

 

وقال الدمياطي خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامي طاهر حمدي، إن الدولة المصرية وشركة العاصمة الإدارية تساند المطور العقاري بشكل كبير.

وأوضح شريف الدمياطى: أنه بالرغم من التصريحات السلبية بشأن التطوير فى بداية 2023 و 2024 ، لم تختف او تتعثر شركة واحدة تعمل فى مجال التطوير العقارى بفضل المساندة الدائمة من الدولة.

ونصح شريف الدمياطى المواطنين الذين يقبلون على شراء العقارات أو الاستثمار فى العقارات بأن يكونوا على دراية تامة بالشركات التى سيتعاملون معها والمشاريع التى يستثمرون فيها، مع ضرورة الاستعانة بالمسوقين العقاريين.

استثمار مليون جنيه

 وعن الطريقه الافضل لاستثمار مليون جنيه على سبيل المثال اكد شريف الدمياطي أن افضل طريقة هي شراء عقار حتى وان كان استلامه سيكون بعد سنتين معقبا" بعد سنتين الوحدة اللي بمليون جنيه سعرها هيتضاعف ومن وممكن تصل ل3 و 4 مليون جنيه".

الاستثمار العقارى الاستثمار الإعلامي طاهر حمدي التطوير العقارى الدولة المصرية العاصمة الادارية المطور العقاري شراء العقارات شركة العاصمة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

قرار حكومي| وقف تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان 2024.. وخفض فاتورتك بهذه الطريقة

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

ترشيحاتنا

زعماء أوروبيون يزورون كييف ويتعهدون بدعم أوكرانيا في ذكرى الحرب

أول مركبة فضائية أمريكية على سطح القمر تصارع الفشل.. ما القصة؟

بيراميدز يودع منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام مازيمبي

هيئة المحلفين الأمريكية: الرئيس السابق لهيئة السلاح الوطنية متهم بسوء إدارة المجموعة

دعاء ليلة النصف من شعبان كامل .. الفرصة العظيمة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على بلدة بليدا في جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من ابن هاني الناظر بعد وفاة والده.. تفاصيل

تحذير من الباور بانك.. كاد يتسبب في كارثة على متن طائرة تايلاندية

نسمة محجوب:"حبيتك" أغنية حفل زفافي.. وأنا مش رومانسية.. وهذا سر ابتعادي عن التمثيل|حوار

بعد الصفقة الكبرى| استمرار هبوط الدولار بالسوق الموازي..وهذا سعر الذهب

فيديو

تقلبات جوية حادة .. أمطار وسحب كثيفة تغطي معظم المحافظات

مفاجأة لبعض المستحقين .. زيادات معاشات 2024 بعد قرار السيسي

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ