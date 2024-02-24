محمد الإسكندراني: تكريم الطلاب المتميزين هدف أساسي بمركز شباب المستقبل بطرة

كرم مركز شباب المستقبل بطرة الطلاب والطالبات المتفوقين دراسيا ، في إطار دوره المجتمعي لتحفيز الطلائع والشباب على الاستمرار في التفوق.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم وكلمات الترحيب بالحضور ثم تقديم بعض الفقرات الرياضية والفنية من بينها عرض للجمباز والمسرح والكاراتيه والكونغ فو .



من جانبه قال الكاتب الصحفي محمد الاسكندرانى ،نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المستقبل بطرة ، إن تكريم ورعاية الطلاب المتميزين هدف أساسي ، لتحفيزهم معنويا وحثهم على التفوق .



أكد محمد الاسكندرانى ، أن الطلاب المتفوقين والأوائل قدوة لكثير من زملائهم ،وتكريمهم حافز لمواصلة التقدم الدراسي والرياضي ،موجه التحية لأولياء الأمور على مجهوداتهم التي أثمرت عن نشء متميز غرس به قيم الولاء والانتماء لمصر.



أشار نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المستقبل بطرة ، إلى الاهتمام بالنشء وغرس الروح الرياضية ودعمه وتحفيزه لمزيد من التفوق الدراسي عنصر هام يؤيده مركز الشباب .

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة

تكريم أوئل الطلاب بمركز شباب المستقبل بطرة