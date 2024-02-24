علوم القاهرة تنظم دورة تدريبية مع مديرية الشباب والرياضة.. تفاصيل

أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن تنظم الكلية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة دورة تدريبية للطلاب عن برنامج "مشواري " المقدم من وزارة الشباب و الرياضة و الذي يهدف إلى تأهيل الشباب و يساعدهم على تحديد المسار المهني الصحيح و ذلك من خلال مكون المشورة المهنية و مكون تنمية المهارات.
فترة التدريب :
وأوضح عميد الكلية أن فترة التدريب ٦ أيام ( ٢٤-٢٩ فبراير ٢٠٢٤) بواقع ساعتان يومياً ، كما أن مكان التدريب مدرج ٧ بمبنى إدارة الكلية.
ويحصل المتدربون على شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف للمستفيدين مجانا.
وعلى من يرغب في الاشتراك التسجيل في النموذج المرفق و ذلك لمحدودية العدد و إرسال صورة البطاقة مرفق بها رقم التليفون.
تفاصيل البرنامج:
1- مكون المشورة المهنية و يشمل:
الوعي الذاتي.
تحديد القيم.
الاهتمامات الوظيفية، الانماط السلوكية والمهارات التحفيزية.
كيفية توظيف المهارات في سوق العمل.
وكيفية اختيار وظيفة مناسبة.
2- المكون الثانى تنمية المهارات و تشمل:
المهارات الشخصية:
- الوعي بالذات
- المرونة المعرفية وعقلية النمو
-الذكاء العاطفي
-إدارة الوقت
-حل المشكلات وصنع القرار
3- مهارات التعامل مع الاخرين :
- التواصل الفعال
- التواصل اللفظي والغير لفظي
- الاقناع والتاثير
- أساليب القيادة
- إدارة النزاع
- العرض والتقديم
**مهارات الإبداع والابتكار :
- العصف الذهني
- التفكير الابداعي
رابط التسجيل:
https://forms.gle/7WbimDpWJyb5vrU17