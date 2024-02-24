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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم القاهرة تنظم دورة تدريبية مع مديرية الشباب والرياضة.. تفاصيل

طلاب
طلاب

أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن تنظم الكلية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة دورة تدريبية  للطلاب عن برنامج "مشواري " المقدم من وزارة الشباب و الرياضة و الذي يهدف إلى تأهيل الشباب و يساعدهم على تحديد المسار المهني الصحيح و ذلك من خلال مكون المشورة المهنية و مكون تنمية المهارات.
 

فترة التدريب :

وأوضح عميد الكلية أن فترة التدريب ٦ أيام ( ٢٤-٢٩ فبراير ٢٠٢٤) بواقع ساعتان يومياً ، كما  أن مكان التدريب مدرج ٧ بمبنى إدارة الكلية.


ويحصل المتدربون على شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف للمستفيدين مجانا.

وعلى من يرغب في الاشتراك التسجيل في النموذج المرفق و ذلك لمحدودية العدد و إرسال صورة البطاقة مرفق بها رقم التليفون.

 

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تفاصيل البرنامج:


1- مكون المشورة المهنية و يشمل: 
الوعي الذاتي. 
تحديد  القيم.
الاهتمامات الوظيفية، الانماط السلوكية والمهارات التحفيزية.
 كيفية  توظيف المهارات  في سوق العمل. 
وكيفية اختيار وظيفة  مناسبة.

2- المكون الثانى تنمية المهارات و تشمل:
المهارات الشخصية:
- الوعي بالذات
- المرونة المعرفية وعقلية النمو
-الذكاء العاطفي 
-إدارة الوقت 
-حل المشكلات وصنع القرار
 

3- مهارات التعامل مع الاخرين :
- التواصل الفعال
- التواصل اللفظي والغير لفظي 
- الاقناع والتاثير 
- أساليب القيادة
- إدارة النزاع
- العرض والتقديم
**مهارات الإبداع  والابتكار :
- العصف الذهني
- التفكير الابداعي
رابط التسجيل:
https://forms.gle/7WbimDpWJyb5vrU17

لدكتور احمد الشريف كلية العلوم جامعة القاهرة جامعة القاهرة مديرية الشباب و الرياضه وزارة الشباب و الرياضه

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