علوم القاهرة تنظم دورة تدريبية مع مديرية الشباب والرياضة.. تفاصيل

أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن تنظم الكلية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة دورة تدريبية للطلاب عن برنامج "مشواري " المقدم من وزارة الشباب و الرياضة و الذي يهدف إلى تأهيل الشباب و يساعدهم على تحديد المسار المهني الصحيح و ذلك من خلال مكون المشورة المهنية و مكون تنمية المهارات.



فترة التدريب :

وأوضح عميد الكلية أن فترة التدريب ٦ أيام ( ٢٤-٢٩ فبراير ٢٠٢٤) بواقع ساعتان يومياً ، كما أن مكان التدريب مدرج ٧ بمبنى إدارة الكلية.



ويحصل المتدربون على شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف للمستفيدين مجانا.

وعلى من يرغب في الاشتراك التسجيل في النموذج المرفق و ذلك لمحدودية العدد و إرسال صورة البطاقة مرفق بها رقم التليفون.



تفاصيل البرنامج:



1- مكون المشورة المهنية و يشمل:

الوعي الذاتي.

تحديد القيم.

الاهتمامات الوظيفية، الانماط السلوكية والمهارات التحفيزية.

كيفية توظيف المهارات في سوق العمل.

وكيفية اختيار وظيفة مناسبة.

2- المكون الثانى تنمية المهارات و تشمل:

المهارات الشخصية:

- الوعي بالذات

- المرونة المعرفية وعقلية النمو

-الذكاء العاطفي

-إدارة الوقت

-حل المشكلات وصنع القرار



3- مهارات التعامل مع الاخرين :

- التواصل الفعال

- التواصل اللفظي والغير لفظي

- الاقناع والتاثير

- أساليب القيادة

- إدارة النزاع

- العرض والتقديم

**مهارات الإبداع والابتكار :

- العصف الذهني

- التفكير الابداعي

رابط التسجيل:

https://forms.gle/7WbimDpWJyb5vrU17