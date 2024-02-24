جامعة القاهرة تفتح باب تسجيل المواد الاختيارية لطلاب الدراسات العليا

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ،إعلان مهم لطلاب الدراسات العليا 2023 - 2024 .

وقال الدكتور محسن صالح ، تم فتح السيستم لتسجيل المواد الاختيارية لطلاب الدراسات العليا على الموقع ولمدة أسبوعين من تاريخ اليوم وسيتم الإغلاق يوم 7 مارس 2024 .



جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بقاعة أحمد لطفي السيد، مذكرة تفاهم مشترك في مجالات الأنشطة والتدريب والندوات وبرامج التوعية بمجالات الهجرة والتنمية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مذكرة التفاهم المشترك تمثل استكمالًا للتعاون مع الوزارة لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وأساتذتها للمساهمة في حل عدد من المشكلات من خلال البحث العلمي والدراسات المختلفة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن توفير وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والكوادر والمتخصصين لتقديم البرامج التدريبية والاستشارية والتوعوية التي تنفذها الوزارة، وإعداد الأبحاث العلمية والإحصاءات التي تحتاج إليها الوزارة، إلى جانب إتاحة الفرصة للعاملين بالوزارة للحصول على المنح المقدمة من جامعة القاهرة أو الجهات الدولية التي يتم التعامل معها بمجالات الهجرة والتنمية، وتوفير الجامعة للكوادر الشبابية المؤهلة لمشاركة الوزارة في تنفيذ وتنظيم الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات.

ومن جانبها، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حرص الوزارة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالشباب، ضمن رؤية الوزارةواستراتيجيتها بهدف إتاحة فرص التدريب والتأهيل، مؤكدة أن جامعة القاهرة تعد واحدة من أعرق الجامعات، التي نفخر اليوم بالتعاون معها، لتكون جزءا من استراتيجية الوزارة لتعزيز الهجرة الآمنة، وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعرض رؤية الدولة المصرية والوزارة نحو التعامل مع ملف الهجرة والمصريين بالخارج ومحاوره المتعددة.