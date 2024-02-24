عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تفتح باب تسجيل المواد الاختيارية لطلاب الدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ،إعلان مهم لطلاب الدراسات العليا 2023 - 2024 .

وقال الدكتور محسن صالح ، تم فتح السيستم لتسجيل المواد الاختيارية لطلاب الدراسات العليا على الموقع ولمدة أسبوعين من تاريخ اليوم وسيتم الإغلاق يوم 7 مارس 2024 .
 

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بقاعة أحمد لطفي السيد، مذكرة تفاهم مشترك في مجالات الأنشطة والتدريب والندوات وبرامج التوعية بمجالات الهجرة والتنمية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مذكرة التفاهم المشترك تمثل استكمالًا للتعاون مع الوزارة لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وأساتذتها للمساهمة في حل عدد من المشكلات من خلال البحث العلمي والدراسات المختلفة.

txt

حقوق القاهرة تعلن نتيجة دبلوم العلوم الجنائية| تفاصيل

txt

دار علوم القاهرة تعلن فتح باب الاشتراك بحفلة التخرج

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن توفير وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والكوادر والمتخصصين لتقديم البرامج التدريبية والاستشارية والتوعوية التي تنفذها الوزارة، وإعداد الأبحاث العلمية والإحصاءات التي تحتاج إليها الوزارة، إلى جانب إتاحة الفرصة للعاملين بالوزارة للحصول على المنح المقدمة من جامعة القاهرة أو الجهات الدولية التي يتم التعامل معها بمجالات الهجرة والتنمية، وتوفير الجامعة للكوادر الشبابية المؤهلة لمشاركة الوزارة في تنفيذ وتنظيم الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات.

ومن جانبها، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حرص الوزارة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالشباب، ضمن رؤية الوزارةواستراتيجيتها  بهدف إتاحة فرص التدريب والتأهيل، مؤكدة أن جامعة القاهرة تعد واحدة من أعرق الجامعات، التي نفخر اليوم بالتعاون معها، لتكون جزءا من استراتيجية الوزارة لتعزيز الهجرة الآمنة، وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعرض رؤية الدولة المصرية والوزارة نحو التعامل مع ملف الهجرة والمصريين بالخارج ومحاوره المتعددة. 

الدكتور محسن صالح كلية الاثار جامعة القاهرة طلاب الدراسات العليا كلية الاثار جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

تنبيهات عاجلة لسكان القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

قفلت زجاج السيارة ورشيت معطر.. اعترافات المتهم في حادث سيدة طريق السويس

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

ترشيحاتنا

معركة معقدة| رئيس الأركان الإسرائيلي: تفاجأنا بقدرات «حماس» القتالية في خان يونس

خطر وراثي قابل للتغيير.. جينات ضغط الدم تؤثر على صحة القلب منذ الطفولة

لميس الحديدي عن مشروع رأس الحكمة: قبلة الحياة وخطة الإنقاذ للاقتصاد

مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: مخطط تطوير الساحل الشمالي يستوعب 40 مليون نسمة

ننشر حيثيات القضاء الإداري بإعادة فتح الترشح لانتخابات المحامين .. مستندات

هل تنخفض الأسعار بعد صفقة "رأس الحكمة"؟.. لميس الحديدي تفجر مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل ميزانية .. طريقة تخزين البفتيك لشهر رمضان

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

بعد نجاح فيلم"الحريفة": كزبرة: كنت قدها واستنوا الجزء التاني

3 مفاجآت من الشيف بوراك لأطفال المخيمات في تركيا.. صور

فيديو

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "محارب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ