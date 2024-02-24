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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دار علوم القاهرة تعلن فتح باب الاشتراك بحفلة التخرج

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، انه تم فتح باب التسجيل والحجز في حفل يوم الخريج بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة ضمن فعاليات احتفال كلية دار العلوم بمرور ١٥٠ عامًا على إنشائها.

أوضحت كلية دار العلوم ، انه تيسيرًا على المشاركين في الحفل من الداخل والخارج يمكنكم ملء استمارة المشاركة على الرابط الآتي في موعد أقصاه ٢٠٢٤/٢/٢٩ .
 

https://forms.gle/UpyogP5MwU4j6jH4A?fbclid=IwAR1jI7APUbvDOAH6eEl1y3hU4P7d03ypWCbC0Wk6PV9QzTLpp06uY-6Z5_o_aem_AWowRXzcRgK1TIxjcyl3bnKl5mhMbm2pXteWObRcmk8zuLIWBZGwknoUA1UCU9d1-Yc

 

جامعة القاهرة 

فى سياق آخر ، وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماع عقده مع المهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة، ومدير عام الإدارة الهندسية، بضرورة رفع كفاءة عدد من المراكز التابعة للجامعة وعلى رأسها مركز الدراسات الشرقية، طبقا للإجراءات والمواصفات الفنية  العالية الجودة والإتقان التي تليق بجامعة القاهرة كجامعة من جامعات الجيل الرابع، وذلك في إطار التطوير المستمر لمراكز جامعة القاهرة وبنيتها التحتية.

كما وجه رئيس الجامعة إدارة المركز إلى وضع أجندة عمل مكثفة لتطوير عمل المركز وتطوير أنشطته وتوسيع رقعتها وربطه بأهداف الدولة القومية، وتنمية هذا النوع من الدراسات والبحوث والتوسع في الدورات التدريبية والندوات، وإمداد مكتبة المركز بالمراجع العلمية الحديثة، وتحويل المجلة الصادرة عنه إلى مجلة دولية تلتزم بمواصفات النشر الدولي.

الخشت رئيس جامعة القاهرة جام جامعات الجيل الرابع جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة

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