ما ينوب المخلص.. طلع من المسجد يخلص خناقة فقتـ.لوه| تفاصيل صادمة

لم يكن الحاج أحمد ابن محافظة أسيوط يتخيل أن إقدامه على فعل الخير، وخروجه من المسجد لتخليص "خناقة" سيؤدي إلى قتله بطلقة بالخطأ من أحد أطراف "الخناقة".

المؤبد لقاتل الحاج أحمد

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط ، عاطلا، بالسجن المؤبد ، لقيامه بإنهاء حياة شخص تدخل لفض مشاجرة بين شقيق المتهم وشخص آخر بقرية الشيخ شحاتة بمركز ساحل سليم .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .

تفاصيل الواقعة

تعود وقائع القضية رقم 5019 لسنة 2022 جنايات ساحل سليم بورود بلاغا من مستشفى ساحل سليم المركزي بوصول " أحمد . هـ . ع " 63 عاما ، جثة هامدة بها طلق ناري .

وتوصلت تحريات النقيب أحمد صبحي معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بين " حازم . ا . س " و " محمد . ع . س " وأثناء خروج المجني عليه رفقة شقيقه من المشاهد تدخلا لفض المشاجرة وتمكنا من تفريق الطرفين إلا أن المجني عليه فوجئ بشقيق الطرف الأول " السنوسي . ا . ع " المتهم و شقيقه " فاروق . ا . س " هارب محرزان سلاحا نارية وقام المتهم بإطلاق عيارا ناريا صوب المجني عليه مما أدى إلى وفاته .