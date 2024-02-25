عبد المنصف: ميدو شخصية غريبة وتم إيقافه عن دخول المسجد لمدة شهر

أكد محمد عبد المنصف نجم نادي الزمالك أن أحمد حسام ميدو شخصية غريبة للغاية.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc : في إحدى المرات كنا مسافرين إلى الإسماعيلية وأحضر سيارة موديل سنة 1930 وكان صوتها مزعجًا للغاية.

وأضاف : بعد أن تحركنا هطلت الأمطار ولكن ميدو أخبرني أن السيارة ليس بها مساحات وعداداتها لا تعمل ولا يوجد بها عجلة إحتياطية.

وأكمل : كانت سيارة طائشة وهذا هو المعتاد من ميدو صاحب المواقف الغريبة دائماً.

وكشف عن أن ميدو سبق أن تم إيقافه عن دخول أحد المساجد لمدة شهر بسبب خلاف مع أحد القائمين على المسجد رغم أنه كان مظلومًا وأن هذا حدث خلال فترة انتشار فيروس كورونا.