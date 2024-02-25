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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد الغرف التجارية: افتتاح أكثر من 100 معرض «أهلاً رمضان» حتى الآن|فيديو

معارض أهلاً رمضان
معارض أهلاً رمضان

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار، للحد من آثار التضخم على المواطن، مشيرا إلى أن الدولة من خلال المحافظين توفر الآراضي التي يتم إنشاء المنافذ الاستهلاكية بها، فضلاً عن توفير الكهرباء والنظافة، وجرى افتتاح أكثر من 100 معرض من «أهلًا رمضان» حتى الآن في مختلف المحافظات.

توافر منافذ «أهلًا رمضان» من حلايب إلى مرسى مطروح والعريش

 

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يتم إنشاء منفذ رئيسي في عاصمة المحافظة، ثم منافذ أخرى في المراكز الرئيسية، وبعدها شوادر أصغر في القرى والنواجع، إضافة إلى القوافل المتنقة التي تجوب حول كل المحافظة، مؤكدا على توالي افتتاح المنافذ يوميا في كل المحافظات.

وأكد، على توافر منافذ «أهلا رمضان» من حلايب إلى مرسى مطروح والعريش، إذ تغطي الجمهورية بالكامل، موضحا: «هناك أكثر من 100 معرض «أهلا رمضان» يتكاملون مع 1200 ركن من السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، ويوجد 1300 فرع من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين بخلاف منافذ وزراة الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية»، مشددا على التكامل من أجل توافر كافة السلع.


 

اتحاد الغرف التجارية السيسي أرخص الأسعار السلع رمضان

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