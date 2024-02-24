رسالة للعالم|سر لقاء السيسي وأسياس أفويرقي.. وماذا تحقق لـ مصر وإريتريا؟

ترتبط مصر بعلاقات تاريخية مع إريتريا، وكان لمصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإريترية حتى تحقيق الاستقلال الوطني الإريتري في عام 1993.

في هذا السياق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس الإريتري "أسياس أفويرقي"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

زيارة رئيس إريتريا

وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات بين الرئيسين تضمنت ترحيب الرئيس بزيارة الرئيس الإريتري لمصر، وتأكيد اهتمام الجانبين بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق نقلة في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، حيث ركزت المباحثات على تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التدفق الاستثماري عبر دعم تواجد الشركات المصرية في السوق الإريتري في القطاعات ذات الاهتمام والأولوية للجانبين، والتي تتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت أيضاً الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها التطورات بالبحر الأحمر، حيث ناقش الرئيسان ما تشهده هذه المنطقة من تطورات أمنية خطيرة، وأكدا أهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف، كما تم التشديد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل يمهد للنفاذ الإنساني الكامل والمستدام للقطاع، وإطلاق مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

كما تضمنت ترحيب الرئيس بزيارة الرئيس الإريتري لمصر، وتأكيد اهتمام الجانبين بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق نقلة في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية.

من جانبه قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن هناك علاقة قوية تجمع بين مصر وإريتريا منذ عام 1993 عن طريق التبادل الاقتصادي والتعاون الفني عن طريق هيئة الشراكة المصرية، زيارة الرئيس الإريتري لها أهمية بالغة.

وأضاف حليمة، أن العلاقات بين البلدين ستشهد دفعة كبيرة خصوصا في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري وزيادة الاستثمار المصري في إريتريا خصوصا في المجال الزراعي وبناء القدرات، لافتًا إلى أن الأمن سيسطر على الزيارة خصوصا مع التطورات التي تحدث في المنطقة وخصوصًا في قطاع غزة والذي امتد إلى منطقة البحر الأحمر وجنوبه.

وأكد السفير صلاح حليمة، أن هناك تطورات كبيرة في منطقة القرن الأفريقي خصوصًا مع توقيع أثيوبيا وأرض الصومال اتفاقية للتعاون يسمح لأثيوبيا أن تكون لها قاعدة عسكريًا بالمخالفة بالقوانين والمواثيق الدولية وانتهاك سيادة الصومال، مشيرًا إلى أن من المواضيع التي يمكن أن التطرق إليها مكافحة الإرهاب وارتباطها بمنطقة الساحل الأفريقي والأزمة في السودان.

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، موضحا أن الزيارة في منتهى الأهمية خصوصًا لما تتمتع به إريتريا من موقع متميز في القرن الإفريقي.

وقال "أبو العطا"، إن العلاقة بين مصر وإريتريا قوية وممتدة منذ عام 1993 عن طريق التبادل الاقتصادي والتعاون الفني عن طريق هيئة الشراكة المصرية، موضحا أنه من الممكن المتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين دفعة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري وزيادة الاستثمار المصري في إريتريا، خصوصا في المجال الزراعي وبناء القدرات.

مصر وإريتريا

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن لزيارة الرئيس الإريتري أهمية بالغة، لأنها تأتي في وقت حساس وتحمل العديد من الرسائل للعالم ومنها تأكيد الخط الدبلوماسي في السياسة الخارجية المصرية والمتعلق بتعلية العلاقات مع دول القرن الإفريقي بصفة خاصة، مع ترسيخ العلاقات بمختلف أشكالها بما يوفر لصانع القرار المصري حرية حركة لتنشيط السياسة الخارجية في هذا الجزء من العالم.

وأوضح أن زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الحالية إلى القاهرة حلقة جديدة في سلسلة العلاقات بين البلدين، وتكتسب أهمية خاصة في تلك الظروف نظرا لأنها تأتي في وقت تشهد فيه القارة الإفريقية العديد من الملفات المشتعلة مثل قضايا حوض النيل وأمن البحر الأحمر، حيث أن لها ساحلا بطول 180 كلم على ساحل البحر الأحمر وهو ما يجعلها شريكا لمصر في تأمين الملاحة بالبحر الأحمر.

وتعد العلاقات بين مصر وإريتريا من أكثر العلاقات تميزًا، ويمكن وصفها بالعلاقات الأخوية المبنية على الاحترام المتبادل، واتسمت العلاقات المصرية الإريترية بدرجة عالية من التميز على مر التاريخ، وبدأ ذلك من قبل استقلال إريتريا عام 1991، حيث جاءت التحركات المصرية لتعكس اعترافًا بإريتريا ككيان منفصل عن الكيان الإثيوبي آنذاك، واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أبرز المعلومات:

- يرتبط البلدان بعلاقات تايخية وتعاون وثيق.

- تعد إريتريا حليفًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر في منطقة القرن الإفريقي.

- هناك تنسيق دائم بين البلدين بشأن قضايا الأمن الإقليمي.

العلاقات المصرية الإريترية

- يلعب البلدان دورًا بارزا في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

- يحرص البلدان علي تبادل الزيارات لبحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة.