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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: زيارة رئيس إريتريا لمصر لإعادة إحياء الدائرة الأفريقية في سياسات القاهرة

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس إريتريا

قال الدكتور محمد سالمان طايع أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الأفريقية، إنّ الإطار الكبير الذي تندرج ضمنه زيارة الرئيس الإريتري لمصر هو إعادة إحياء الدائرة الأفريقية في سياسات القاهرة، موضحًا: "مصر افتدقت دورها الأفريقي فترة كبيرة ليست قليلة وانزوينا عن الساحة الأفريقية لأسباب كثيرة لا مجال للخوض فيها بعد أن كان لنا الريادة والزعامة الأفريقية دون منافس".

 

وأضاف "طايع"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "في آخر 10 سنوات بدأنا نستعيد هذه الدائرة مرة أخرى عبر عدد من التحركات بعضها تقليدية على صعيد الدبلوماسية وبعضها على صعيد دبلوماسية القمة من خلال القيادة السياسية".

 

وتابع: "مصر أصبحت منغمسة في كل قضايا القارة الأفريقية سواء مهددات الأمن القومي المرتبطة بالأمن بمعناه التقليدي أو غير التقليدي أو القضايا ذات الصلة بالأمن والازدهار والرخاء والعمل على تسريع وتيرة أجندة أفريقيا 2063". 

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