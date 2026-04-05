أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
شوبير: مهاجمو الأهلي الشباب يخرجوا للاحتراف رغم شكوى النادي من غياب المركز
محافظات

قبل موسم الحصاد .. محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية صومعة الخارجة لاستقبال محصول القمح

منصور ابوالعلمين

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، جاهزية صوامع القمح بنطاق المحافظة، وذلك بمقر صومعة الخارجة والمُكوّنة من ٩ خلايا بسعة تخزينية تبلغ  ٤٥ ألف طن.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لموسم توريد القمح لعام ٢٠٢٦، والاطمئنان على كفاءة منظومة الاستلام والتخزين، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، و الدكتور محمود علاء مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة.

شملت الجولة تفقد نقطة استلام الأقماح وغرفة التحكم، والموازين، ومعمل الفحص؛ للتأكد من جاهزية التشغيل وانتظام سير العمل وفقًا للمعايير المحددة، بما يضمن استلام المحصول بكفاءة وجودة عالية، ووجّهت المحافظ بالتنسيق مع وزارة التموين؛ لتبكير مواعيد استلام المحصول بالصوامع، نظرًا لبدء موسم الحصاد مبكرًا بالمحافظة، و دراسة موقف مشروعات الصوامع الحقلية المخصص لها أراضي بمراكز باريس وبلاط والفرافرة؛ لاستيعاب إنتاجية المحافظة المتزايدة من المحصول الاستراتيجي وضمان سلامة تخزينه.

كما شددت على الالتزام بالمعايير الفنية والاشتراطات التموينية لضمان سلامة عمليات التخزين والحفاظ على جودة المحصول القمح، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أعلى معدلات التوريد، ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي. وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين مع التأكيد على سرعة سداد مستحقاتهم المالية.

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ السفير علاء الدين زكريا برئاسة هيئة الاستعلامات

برعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، يعقد مركز إعداد وتطوير معلمي

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن نافع.. اليوم

ما الفرق بين الطلاق والظهار والإيلاء؟

ما الفرق بين الطلاق والظهار والإيلاء؟.. عباس شومان يوضح الأحكام

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد