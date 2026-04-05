قبل موسم الحصاد .. محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية صومعة الخارجة لاستقبال محصول القمح

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، جاهزية صوامع القمح بنطاق المحافظة، وذلك بمقر صومعة الخارجة والمُكوّنة من ٩ خلايا بسعة تخزينية تبلغ ٤٥ ألف طن.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لموسم توريد القمح لعام ٢٠٢٦، والاطمئنان على كفاءة منظومة الاستلام والتخزين، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، و الدكتور محمود علاء مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة.

شملت الجولة تفقد نقطة استلام الأقماح وغرفة التحكم، والموازين، ومعمل الفحص؛ للتأكد من جاهزية التشغيل وانتظام سير العمل وفقًا للمعايير المحددة، بما يضمن استلام المحصول بكفاءة وجودة عالية، ووجّهت المحافظ بالتنسيق مع وزارة التموين؛ لتبكير مواعيد استلام المحصول بالصوامع، نظرًا لبدء موسم الحصاد مبكرًا بالمحافظة، و دراسة موقف مشروعات الصوامع الحقلية المخصص لها أراضي بمراكز باريس وبلاط والفرافرة؛ لاستيعاب إنتاجية المحافظة المتزايدة من المحصول الاستراتيجي وضمان سلامة تخزينه.

كما شددت على الالتزام بالمعايير الفنية والاشتراطات التموينية لضمان سلامة عمليات التخزين والحفاظ على جودة المحصول القمح، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أعلى معدلات التوريد، ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي. وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين مع التأكيد على سرعة سداد مستحقاتهم المالية.