مطار مرسى علم يستقبل 36 رحلة دولية اليوم ضمن 182 رحلة أسبوعية

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، وصول 36 رحلة طيران دولية، معظمها قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، وذلك في إطار جدول أسبوعي يشمل استقبال 182 رحلة خلال الفترة من السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتواصل الجهات المختصة داخل المطار تكثيف جهودها لضمان انسيابية إجراءات الوصول، مع الالتزام بكافة التدابير الأمنية والاحترازية، تمهيدًا لنقل السائحين إلى مقار إقامتهم في الفنادق والمنتجعات السياحية، لقضاء عطلاتهم على سواحل مرسى علم.

ووفقًا لبيانات التشغيل، تتوزع الرحلات الوافدة اليوم بواقع 18 رحلة من بولندا، و5 رحلات من ألمانيا، و3 رحلات من إيطاليا، إلى جانب رحلة واحدة من كل من بلجيكا وهولندا، بالإضافة إلى رحلتين من التشيك ورحلة من لوكسمبورج.

ويستقبل المطار أسبوعيًا رحلات قادمة من 12 دولة حول العالم، من بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، في مؤشر واضح على تزايد الإقبال الأوروبي على السياحة الشاطئية في منطقة البحر الأحمر.