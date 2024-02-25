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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالًا بالنصف من شعبان|«شباب ورياضة القليوبية» تطلق مُبادرة «الأقصى بين الماضي والحاضر».. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة الأقصى بين الماضي والحاضر احتفالا بليلة النصف من شعبان والتي سيتم تنفيذها  بمراكز شباب المحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.  
وشهد حفل التدشين الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية  وفضيلة الشيخ السعيد خضر رئيس الادارة المركزية لمنطقة القليوبية الازهرية وفضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية. 
وأقيم حفل الافتتاح بمسرح هيئة الشبان العالمية ببنها وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ  السيد أحمد من مركز شباب بقيرة ، وابتهالات بصوت المبتهل محمد كمال ابو يحي مركز شباب ميت كنانه وتقديم الحفل للشباب  عمار  محمد كامل مركز شباب المنيرة   ، و روان السيد ابراهيم  مركز شباب ميت كنانه وإلقاء حكاية تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام .
وفي كلمته قدم الصبروط خالص الشكر والتقدير للحضور الكريم مؤكدا اهتمام وزارة الشباب والرياضة بنشر الوعي بين النشء والشباب ، وأهداف المبادرة نحو تعريفهم بالاحتفالات الدينية وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  
وأشار إلى أن الوزارة لا تعمل فقط من اجل الأنشطة الرياضية وبناء الجسم السليم وإنما تعمل ايضا على نشر الوعي والثقافة وبناء العقول لخلق جيل جديد قادر على مواجهة التحديات التي تواجه مستقبل مصر نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الازهرية على ضرورة الاهتمام بنشر الوعي الديني بين النشء والشباب مثمنًا على أنشطة مراكز شباب القليوبية في القيام بالدور التنويري والتوعوي ، مستفيضًا في توضيح مناسبة ليلة النصف  من شعبان  والدعوة إلى التضرع والاستغفار وقصة تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الأقصى إلى البيت الحرام . 
فيما تناول فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية  فوائد الليلة المباركة وضرورة الاقتداء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه والدروس المستفادة من قصه تحويل القبلة لما لها من أثر كبير في نفوس المسلمين مشيرا إلى الأهمية الدينية والتاريخية للمسجد الأقصى.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود الصبروط هيئة الشبان العالمية مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

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