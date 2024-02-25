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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعدادًا لشهر رمضان.. «زراعة القاهرة» تعلن تعديل مواعيد المحاضرات|تفاصيل

طلاب
طلاب

بدأت كليات جامعة القاهرة فى تنظيم المسابقات الطلابية خلال الفصل الدراسى الثانى بمختلف الكليات، كما تتم مراعاة الأنشطة خلال شهر رمضان الكريم الذى ينطلق خلال أيام، بالإضافة إلى تعديل مواعيد المحاضرات استعدادا للشهر الكريم.

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تكليف 282 من خريجى المعهد الفني للتمريض للعمل بمستشفيات جامعة القاهرة

من جانبه، أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة عن تعديل مواعيد المحاضرات استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وقال اتحاد طلاب كلية الزراعة إنه مع اقتراب شهر رمضان الكريم تم تعديل الجداول وساعات المحاضرات، حيث تبدأ المحاضرة الأولى من الساعة 9 صباحا وينتهى اليوم الدراسى 4 عصرا.

وأكد أن هذه المواعيد خلال شهر رمضان فقط، وتعود المواعيد القديمة مع نهاية الشهر الكريم.

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر ، وافق الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على تكليف خريجي المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض بالجامعة ويبلغ عددهم 282خريجا، واستلامهم العمل بالمستشفيات والجهات التابعة لجامعة القاهرة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمويل الدرجات المالية اللازمة لهم.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريجي المعهد الفني للتمريض سيتم تكليفهم بوظيفة من الدرجة الرابعة الفنية بالمجموعة النوعية لوظائف التمريض والصحة العامة، وسيتم توزيعهم وفقاً لاحتياجات كل جهة لسد العجز، مشيرًا إلى ترشيح 9 خريجين للعمل داخل المعهد الفني للتمريض، و20 للعمل بمستشفى الطلبة، و20 للعمل بالإدارة العامة للشئون الوقائية، و150 للعمل بكلية طب الفم والأسنان، و83 للعمل بمستشفى أبو الريش الياباني.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تحديد العجز في الموارد البشرية، كما أكد من جهة أخرى اكتشاف الكفاءات والقيادات الوسطى لتصعيدها لتمكين الجامعة من الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية بها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين في التخصصات المختلفة وفقًا لخطتها الاستراتيجية المعدلة طبقًا لمفاهيم جامعة الجيل الرابع ومعايير الحوكمة، وبما يدعم جودة سير العمل وينعكس على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كليات جامعة القاهرة المسابقات الطلابية الفصل الدراسي الثاني شهر رمضان الكريم جامعة القاهرة

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