المكتبة المركزية بجامعة القاهرة تقدم خدمات جديدة للطلاب.. تفاصيل

تقيم المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة معرضا للكتاب بداية من غدآ، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث وتنظيم الدكتورة سرفيناز أحمد حافظ مديرة المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة.

يشارك في المعرض عدد من دور النشر الحكومية والخاصة وعلى رأسهم الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار المعارف، تقدم الدور المشاركة في المعرض نسب خصم كبيرة.

تشارك المكتبة المركزية بمجموعة من الكتب والدوريات بنسب خصم كبيرة، يقام على هامش المعرض مجموعة من الندوات والأنشطة الثقافية المتنوعة.

يقام المعرض في الفترة من 25 فبراير إلى 7 مارس، وتكون مواعيد المعرض من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء، ما عدا يوم الجمعة