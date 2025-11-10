إقبال كثيف للشباب على اللجان في أول أيام تصويت مجلس النواب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

إسراء عبدالمطلب

شهدت مدرسة النهضة بشارع البحر الأعظم إقبالًا ملحوظًا من الشباب والمواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث حرص كثيرون على التواجد منذ الصباح الباكر لضمان مشاركتهم في العملية الديمقراطية.

وتأتي هذه المشاركة في أول أيام التصويت، اليوم الاثنين 10 نوفمبر، والتي تشمل 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويستمر التصويت حتى يوم غد الثلاثاء، على أن تغلق اللجان الفرعية أبوابها الساعة التاسعة مساءً، وسط إجراءات تنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وسهولة على جميع المواطنين الراغبين في التصويت.

يذكر أن انتخابات مجلس النواب 2025 تُجرى على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الثانية محافظات القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال وجنوب سيناء، على أن تُجرى أيام الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجاري.

شارع البحر الأعظم البحر الأعظم مدرسة النهضة انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

