رقم ضئيل جدا.. لن تصدق عدد السيارات التي باعتها فيراري خلال 80 عامًا

علامة "الحصان الجامح" من أكثر الشعارات تميزًا في عالم السيارات، وهي ليست مجرد رمز، بل أسطورة خالدة تمثل القوة والفخامة والهوية الإيطالية الأصيلة. 

ومع ذلك، ورغم شهرتها الطاغية حول العالم، فإن فيراري نادرًا ما تنتج أعدادًا ضخمة من السيارات، إذ تبقي على حصرية علامتها كجزء من سحرها المستمر منذ عام 1947.

إنتاج فيراري المحدود يرسخ التفرد

منذ تأسيسها قبل نحو ثمانين عاماً، أنتجت فيراري عددًا محدودًا للغاية من السيارات مقارنة بشركات أخرى في الفئة الفاخرة. 

فبينما تنتج علامات مثل مرسيدس أو بي إم دبليو مئات الآلاف من السيارات سنويًا، تحافظ فيراري على معدل إنتاج سنوي منخفض، يتراوح في المتوسط بين 10 و15 ألف سيارة فقط. 

تهدف هذه السياسة المقصودة إلى الحفاظ على القيمة العالية لكل سيارة تباع، وإبقاء الطلب دائمًا أكبر من العرض.

90% من سيارات فيراري ما زالت تسير حتى اليوم

المثير للدهشة أن أكثر من 90% من سيارات فيراري التي تم إنتاجها منذ عام 1947 ما زالت قادرة على السير على الطرق حتى اليوم. 

ويعود ذلك إلى اهتمام الملاك الشديد بالصيانة والمحافظة على سياراتهم كقطع فنية واستثمار طويل الأمد، لا كمجرد وسيلة نقل. 

فالكثير من هذه السيارات تعرض في مزادات عالمية بأسعار تتجاوز الملايين، ما يعزز مكانة فيراري كأصل فاخر أكثر من كونها مركبة.

منذ أول طراز أنتجته الشركة وحتى أحدث سياراتها الهجينة الحديثة، لم تفقد فيراري هويتها، بل استمرت في المزج بين الأداء الفائق والتصميم الجريء، لتصبح أيقونة في عالم السيارات الرياضية والفخامة. 

واليوم، بعد مرور أكثر من سبعة عقود، لا تزال فيراري تمثل الحلم المطلق لعشاق السرعة والتميز حول العالم.

