قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الكفتة المشوية فى الصينية.

طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية

المقادير

كيلو لحم مفروم.

ربع كوب برغل مغسول.

بصلتان متوسطتان.

جوزة الطيب.

ملح.

فلفل أسود.

سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

الطريقة عمل الكفتة المشوية فى الصينية

أولا نحضر حلة كبيرة ثم نضع بها اللحم المفروم، مع ربع كيلو من الدوش من عند الجزار ونخلطهم معًا.

نضيف البرغل والملح والسكر والفلفل الأسود وجوزة الطيب والبيكنج باودر الى اللحم والدوش.

نحضر البصل المفروم ونضعه في مصفاة ونصفيه، ثم نضع البصل المصفى على اللحم ونقلب جميع المكونات مع بعضها لمدة عشر دقائق أو أكثر.

نحضر حلة ونضع بها ماء البصل المصفى وقليل من الزيت.

نصبع الكفتة على اسياخ مع استخدام خلطة البصل والزيت.

نضع الكفتة التي تم تصبيعها في صينية مدهونة بالزيت.

بعد ذلك نضع الكفتة فى الفرن مع وضع البصل والطماطم والفلفل بجانبها حسب الرغبة حتى تنضج تماما.

بعد ذلك ذلك نحضر طبق بقدونس مقطع ونفرش الكفتة المشوية فوقه، وتقدم ساخنة مع المكرونة بالصلصة أو الخبز البلدي الأسمر، أو الخبز الشامي مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء



