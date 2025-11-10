بعد شائعات حول الانفصال.. 10 صور رومانسية تجمع هنادى مهنا وزوجها

تصدرت الفنانة هنادى مهنا تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد أن تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن طلاق، أو انفصال، ما بين الفنانة هنادي مهنا، عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وتتميز هنادى مهنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هنادى مهنا، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

فيلم السادة الأفاضل

ويعرض حاليا للفنانة هنادي مهنا فيلم “السادة الأفاضل”، والتل تدور أحداثه في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.



