بعد هزيمة ليفربول.. واين روني يهاجم محمد صلاح: "لا يساعد زملائه"
النائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة
جيش الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة تبادل الأسرى
17 صغيرا.. القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة
10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بمدينة السادات ومحافظ المنوفية ينتقل لموقع الحادث
إقبال كثيف للشباب على اللجان في أول أيام تصويت مجلس النواب
طلبات جديدة لدفاع المتهم الثاني بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة.. ما القصة؟
وزير الصحة: مصر نجحت في توطين صناعة الدواء بنسبة 92%
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
الجيزة تنتخب| مشاركة كثيفة بلجان البحر الأعظم والهرم والدقي وسط أجواء احتفالية
المستشار أحمد بنداري يكشف الحالة الصحية لاثنين من القضاة تعرضا لحادث بأسوان
منتخب مصر للناشئين يواجه إنجلترا اليوم في كأس العالم تحت 17 عامًا
بالصور

بعد شائعات حول الانفصال.. 10 صور رومانسية تجمع هنادى مهنا وزوجها

بعد شائعات حول إنفصالهم..10 صور رومانسية تجمع بين هنادى مهنا وزوجها
بعد شائعات حول إنفصالهم..10 صور رومانسية تجمع بين هنادى مهنا وزوجها
رنا عصمت

تصدرت الفنانة هنادى مهنا تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد أن تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن طلاق، أو انفصال، ما بين الفنانة هنادي مهنا، عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وتتميز هنادى مهنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هنادى مهنا، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

فيلم السادة الأفاضل

ويعرض حاليا للفنانة هنادي مهنا فيلم “السادة الأفاضل”، والتل تدور أحداثه في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.


هنادى مهنا هنادى و احمد صالح هنادى مهنا وزوجها

