10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بمدينة السادات ومحافظ المنوفية ينتقل لموقع الحادث

تكثف قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية من جهودها للسيطرة على حريق مصنع أحبار بالمنطقة السابعة بمدينة السادات حيث تم الدفع ب 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل.

كما انتقل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الي مدينة السادات لمتابعة حريق مصنع السادات.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقيادات الدفاع المدني الي حريق مصنع الأحبار بالمنطقة السابعة الصناعية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بنشوب حريق هائل بمصنع أحبار بالمنطقة الصناعية.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة علي الحريق.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.