أخبار البلد

الجيزة تنتخب| مشاركة كثيفة بلجان البحر الأعظم والهرم والدقي وسط أجواء احتفالية

لجان الجيزة
لجان الجيزة
شيماء مجدي

شهدت محافظة الجيزة إقبالا كثيفا من المواطنين على صناديق الاقتراع فى أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025 ، وسط أجواء احتفالية للنواب وحفاوة استقبال .

 

 

لجان الهرم 
 


شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 ، مشاركة متنوعة من كافة الفئات العمرية ، وسط  حرص من النساء والشباب علي المشاركة في هذا الاستحقاق الهام . 

وشهدت لجان الهرم - التابع لمحافظة الجيزة تنوع كبير في الصفوف المحتشدة امام اللجان ما بين النساء والرجال والشباب ، وكذلك الأطفال للمشاركة في هذا الحدث الهام . 

وشهدت لجنة مدرسة محمود عمر بالرماية توافدًا ملحوظًا من الناخبين السيدات وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025. 

لجان البحر الأعظم 

 

كما شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين وفى أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025 إقبالا كثيفا على لجان الانتخاب بمنطقة البحر الأعظم التابعة لمحافظة الجيزة .

وشهد محيط مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم لحظة حماسية مع وصول المرشح محمد أبو العينين الذي حضر لمتابعة سير العملية الانتخابية وسط ترحيب كبير من المواطنين المتواجدين أمام اللجان تزامن حضور أبو العينين مع ذروة الإقبال الجماهيري .

وتوافد الناخبون بأعداد كثيفة على مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء احتفالية تسودها الأغاني الوطنية والهتافات الداعية للمشاركة ورصدت الكاميرات تفاعلا حارا من الأهالي الذين حرصوا على تحيته والتقاط الصور التذكارية معه مؤكدين دعمهم له وثقتهم في قدرته على تمثيلهم داخل البرلمان ومواصلة العمل من أجل خدمة أبناء الجيزة.

لجان الدقي

تواجد عدد من الناخبين أمام لجان حي الدقي بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الاثنين، قبل فتح أبواب التصويت في أول أيام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حاملين بطاقاتهم ومستعدين للإدلاء بأصواتهم فور بدء عملية التصويت فى التاسعة صباحًا.

لجان المنيب 

 

شهد مركز شباب الأصبجي في المنيب، اليوم، حضورًا كثيفًا من السيدات المشاركات في الاستحقاق الانتخابي، حيث امتلأت ساحات المركز بالزغاريد والبهجة، وسط أجواء من التوعية والتثقيف حول أهمية المشاركة السياسية.

وجاءت هذه المشاركة ضمن جهود مجتمعية لتشجيع المواطنين، وبالأخص السيدات، على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مع تقديم برامج تثقيفية حول حقوق الناخبين وإجراءات التصويت، لضمان تجربة انتخابية منظمة وآمنة.

لجان الجيزة 

 

شهدت لجنة مدرسة الجيزة القومية الابتدائية إقبالا كبيرا من المواطنين في الساعات الأولى من بدء سير العملية الانتخابية لمجلس الشعب ٢٠٢٥.

لجان الشيخ زايد

 

شهدت  انتخابات مجلس النواب 2025 ، بمحافظة الجيزة ، إقبال مابين متوسط وكبير في الساعات الأولي  لفتح باب اللجان الإنتخابية . 

 وشهدت مدارس الشيخ زايد  ، بالجيزة إقبال كبير ، وتصدر الشباب  في الصفوف المتقدمة للإدلاء بأصواتها  والمشاركة في العملية الإنتخابية . 

لجان أكتوبر 

 

وتصدرت السيدات المشهد الانتخابي في الساعات الأولي من اليوم الأول بانتخابات مجلس النواب، وسط هدوء واستقرار التنظيم ودخول وخروج الناخبين.

لجان امبابة 

وشهدت لجان إمبابة، خاصة بمدرستي الشروق الإعدادية والجهاد، إقبالًا ملحوظًا من السيدات وكبار السن منذ اللحظات الأولى لفتح أبواب اللجان أمام الناخبين

جاء ذلك وسط تأمين مكثف خارج مقار اللجان لتنظيم عملية الدخول والخروج وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة

لجان المهندسين 

وتوافد عدد كبير من الشباب للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب بـ لجنة جمال عبدالناصر بالمهندسين.

ورصد "صدى البلد"، حرص الشباب على المشاركة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول لانطلاق ماراثون المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية، وسط تواجد أمنى مكثف بمحيط وأمام اللجان.

لجان منشأة القناطر

 

ويواصل مواطنو منشأة القناطر، التوافد علي اللجان الإنتخابية في مدارس أوسيم الثانوية التجارية، وأوسيم الإبتدائية الجديدة وأوسيم الإعدادية بنين ، و‪ مدرسة أوسيم الثانوية ومدرسه عثمان بن عفان ومدرسة زاوية ثابت، ومدرسة أوسيم ومدرسة الزيدية ومدرسة الزاوية 


في منطقة منشأة القناطر التابعة للدائرة 12 والتي تضم كلا من " منشأة القناطر وأوسيم والوراق "، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب.

الجيزة انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 النواب البحر الأعظم أبو العينين

