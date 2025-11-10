حملات مكبرة لمتابعة التزام سائقي السرفيس بتعريفة الركوب الرسمية وخطوط السير بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية تضافر الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية بتكثيف التواجد الميداني بالشوارع بشكلٍ يومي لضمان إلتزام السائقين بالتعريفة الرسمية للركوب وخطوط سير السيارات وتطبيق القانون علي المخالفين، لإحكام السيطرة المرورية ومنع أي محاولات لإستغلال المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أضاف محافظ الشرقية انه شهدت مدينة الزقازيق صباح اليوم تواجداً مكثفاً لرجال المرور في عدد من المناطق الحيوية منها ( المحطة – الجامعة) والتي تشهد كثافة مرورية عالية من المواطنين والطلاب وتم شن حملات مكبرة لمتابعة مدى إلتزام سائقي سيارات السرفيس بخطوط السير وتعريفة الركوب الرسمية المعتمدة.

وقال المحافظ "لن نتهاون في تطبيق القانون وهدفنا هو راحة المواطن وضبط الشارع، والإلتزام بتعريفة الركوب واجب على الجميع"