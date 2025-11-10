أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس بغزة.

وأفادت المصادر الفلسطينية الرسمية بأن القصف جاء في خرق واضح لوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ مؤخراً، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)

استهدفت الغارات مناطق شرقية في خان يونس دون ورود تأكيدات أولية عن وقوع إصابات، لكن القصف المدفعي ترافق مع أعمال تفجير وهدم في محيط المدينة، ما زاد من حالة الخوف بين السكان.

وأضافت المصادر أن «المنطقة المستهدفة لم تكن ضمن ما يُعرف بـ“الخط الأصفر” الذي تفيد إسرائيل بأنه خارج نطاق عملياتها»، ما أثار أسئلة جدّية حول معايير الاستهداف.

وفي تصريح لعدد من السكان، عبروا عن خشيتهم من ردة فعل إسرائيلية موسّعة، مؤكدين أن طائرات بدون طيار تحلق بانتظام فوق المدينة، فيما تسمع أصوات الانفجارات في أماكن غير معلنة.

ويُشير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى أن عدد الضحايا منذ البدء في تنفيذ الاتفاق – الذي شكّل وقف إطلاق النار – تجاوز 241 فلسطينياً، في حين يصعب التأكد من حصيلة الخسائر الدقيقة في خان يونس حتى الآن.