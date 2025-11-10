قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس

غزة
غزة
البهى عمرو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس بغزة.

وأفادت المصادر الفلسطينية الرسمية بأن القصف جاء في خرق واضح لوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ مؤخراً، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)

استهدفت الغارات مناطق شرقية في خان يونس دون ورود تأكيدات أولية عن وقوع إصابات، لكن القصف المدفعي ترافق مع أعمال تفجير وهدم في محيط المدينة، ما زاد من حالة الخوف بين السكان.

وأضافت المصادر أن «المنطقة المستهدفة لم تكن ضمن ما يُعرف بـ“الخط الأصفر” الذي تفيد إسرائيل بأنه خارج نطاق عملياتها»، ما أثار أسئلة جدّية حول معايير الاستهداف.

وفي تصريح لعدد من السكان، عبروا عن خشيتهم من ردة فعل إسرائيلية موسّعة، مؤكدين أن طائرات بدون طيار تحلق بانتظام فوق المدينة، فيما تسمع أصوات الانفجارات في أماكن غير معلنة.

ويُشير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى أن عدد الضحايا منذ البدء في تنفيذ الاتفاق – الذي شكّل وقف إطلاق النار – تجاوز 241 فلسطينياً، في حين يصعب التأكد من حصيلة الخسائر الدقيقة في خان يونس حتى الآن.

مشهد إنساني بمدرسة أبو الهول بالجيزة.. شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في الانتخابات

انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين على مدرسة محمود عمر بالرماية

شباب وسيدات .. إقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

تزايد الإقبال أمام مدرسة أبو الهول الإعدادية بالجيزة مع بدء فتح اللجان في انتخابات مجلس النواب

