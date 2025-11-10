قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة صينية: مصر تكثف جهودها الدبلوماسية لتحقيق السلام في غزة
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور .. صور
عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت.. فيديو وصور
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
محافظات

حركة تنقلات بين مديري ووكيلي الإدارات التعليمية بالشرقية

محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم (٤٠٠٠) لسنة ٢٠٢٥ بندب عدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية من العمل بوظائفهم الحالية للقيام بتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين اسماؤهم وذلك لمدة عام علي النحو التالي.

محمد عبد الفتاح دسوقي عبد ربه – مدير إدارة مشتول السوق التعليمية لتسيير أعمال مدير إدارة بلبيس التعليمية.

حسن أحمد حسن علي سعفان -  وكيل إدارة الحسينية التعليمية لتسيير أعمال مدير إدارة منشأة أبو عمر التعليمية.

عبد الخالق مساعد خالد محمد – وكيل إدارة فاقوس التعليمية لتسيير أعمال مدير إدارة صان الحجر التعليمية.

كما تضمن القرار إعادة تنظيم العمل بين عدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية من العمل بوظائفهم الحالية للقيام بتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين اسماؤهم، وذلك بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية علي النحو التالي :

أمين عبد العظيم منصور خضري  - مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية للقيام بأعمال مدير إدارة غرب الزقازيق التعليمية.

هاني محمد السعيد عبد الرازق – مدير إدارة غرب الزقازيق التعليمية للقيام بأعمال مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية.

وفاء محمد طلبه - مديرة إدارة بلبيس التعليمية للقيام بأعمال مديرة إدارة أبو كبير التعليمية.

وتضمن القرار تكليف عدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية من العمل بوظائفهم الحالية للقيام بتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين كل اسم ( بصفة مؤقتة ) لحين شغلها بالطرق القانونية،وذلك علي النحو التالي:-

عبد المعطي احمد محمد سالم مدير إدارة أبو كبير التعليمية للقيام بأعمال مدير كفر صقر التعليمية.

مصطفي محمد عبد السلام عطية – مدير إدارة أبو حماد التعليمية للقيام بأعمال مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية

محمد احمد علي عراقي ـ مدير إدارة القرين التعليمية للقيام بأعمال مدير إدارة القرين التعليمية.

نجلاء حسين محمود بيومي -  مديرة إدارة القنايات التعليمية للقيام بأعمال مديرة إدارة ههيا التعليمية

شريف عبد الحميد عبد الرازق – مدير إدارة الإبراهيمية التعليمية للقيام بأعمال مدير إدارة الإبراهيمية التعليمية.

خالد محمد عبد العال نويره – مدير إدارة الصالحية الجديدة التعليمية للقيام بأعمال مدير إدارة الصالحية الجديدة التعليمية.

أمجد محمد عبد المنعم عبد العزيز شرف – مدير إدارة ههيا التعليمية للقيام بأعمال مدير إدارة مشتول السوق التعليمية.

مصطفى حسيني محمد صقر  - المكلف بتسيير أعمال مدير إدارة أولاد صقر التعليمية للقيام بأعمال مدير إدارة أولاد صقر التعليمية.

عبدالحافظ رمضان عبدالحافظ رمضان – المكلف بتسيير أعمال مدير إدارة كفر صقر  التعليمية للقيام بأعمال مدير إدارة القنايات  التعليمية

يحيى على إبراهيم أبوالنور – وكيل إدارة شرق الزقازيق التعليمية للقيام بأعمال وكيل إدارة شرق الزقازيق التعليمية.

أحمد زين العابدين عبدالسلام سليمان – وكيل إدارة الصالحية الجديدة التعليمية للقيام بأعمال وكيل إدارة الصالحية الجديدة التعليمية.

أحمد محمد إبراهيم محمد الشافعى – مدير إدارة التعليم الثانوى بالمديرية للقيام بأعمال وكيل إدارة منيا القمح التعليمية.

طلعت فؤاد ذكى نصار - كبير معلمين بإدارة شرق الزقازيق للقيام بأعمال وكيل إدارة ههيا التعليمية.

عبدالله أحمد عبدالله ربيع - مدير التعليم الإبتدائي بإدارة مشتول السوق للقيام بأعمال وكيل إدارة مشتول السوق التعليمية.

منى فؤاد فؤاد محمد - كبير معلمين إدارة العاشر من رمضان التعليمية للقيام بأعمال وكيل إدارة العاشر من رمضان التعليمية.

هبة إبراهيم محمد إبراهيم – رئيس قسم الخدمات والأنشطة بإدارة ديرب نجم للقيام بأعمال وكيل إدارة الإبراهيمية التعليمية.

السيد محمد محمد شلبى - كبير معلمين بإدارة غرب الزقازيق التعليمية للقيام بأعمال وكيل إدارة غرب الزقازيق التعليمية.

عماد علوى على حمودة - معلم خبير بإدارة ههيا التعليمية للقيام بأعمال وكيل إدارة أبوكبير التعليمية.

عصام محمد أحمد حتيت - مدير التعليم الإبتدائي بإدارة بلبيس التعليمية للقيام بأعمال وكيل إدارة  بلبيس التعليمية.

كما أصدر المحافظ القرار رقم (٤٠٠١) لسنة ٢٠٢٥ بإنهاء تكليف عدداً من مديري ووكيلي الإدارات التعليمية من العمل بوظائفهم الحالية للعمل بإدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية مؤكداً علي الجهات الإدارية إتباع أوجه التعليمات والإجراءات اللازمة للإعلان عن شغل هذه الوظائف بالطرق القانونية.

أكد محافظ الشرقية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغى كل مايخالف ذلك ، مؤكداً ان هذا القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن قانون الخدمة المدنية وعلى القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠١ لسنة ٢٠١٣ ،الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ المضاف بمقتضى القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ والمعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٢ ، وعلى اعلان مديرية التربية والتعليم رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية وعلي المذكرة المقدمة من السيد مدير مديرية التربية والتعليم بهذا الشأن ، ولضبط منظومة التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة ولصالح العمل.

الشرقية محافظ الشرقية التربية والتعليم إدارة مشتول السوق التعليمية بلبيس

