أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 10-11-2025.

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 59 إلى 63 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 53 إلى 57 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 960 إلى 1100 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 830 إلى 930 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 710 إلى 810 للكيلو

البوري: من 180 إلى 220 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 80 إلي 140 جنيه للكيلو