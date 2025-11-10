أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 10-11-2025.
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 59 إلى 63 جنيه للكيلو
البلطي المتوسط: من 53 إلى 57 جنيه للكيلو
ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو
السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو
الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو
الجمبري الجامبو: من 960 إلى 1100 جنيه للكيلو
جمبري النوع الأول: من 830 إلى 930 جنيه للكيلو
جمبري النوع الثاني: من 710 إلى 810 للكيلو
البوري: من 180 إلى 220 جنيه للكيلو
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو
قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيه للكيلو
المكرونة السويسي: من 80 إلي 140 جنيه للكيلو