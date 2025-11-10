قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
إقبال كثيف للمشاركة في انتخابات النواب بالجيزة.. واستقبال حافل للنائب محمد أبو العينين
قاضي بالبحيرة يطلب النجدة لتوصيله إلى لجنته الانتخابية
الوزراء: إجراءات قانونية صارمة لمكافحة التدخين وغرامات تصل لـ 20 ألف جنيه
إقبال كثيف بلجان الشيخ زايد في الساعات الأولى لانتخابات مجلس النواب
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة فتح اللجان بانتخابات مجلس النواب
محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح جميع اللجان في أول أيام انتخابات مجلس النواب
روسيا تختبر مسيّرة قادرة على تدمير خمس طائرات في مهمة واحدة
مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والسياحة في مصر قريبا | تفاصيل
انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة
هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش الخطبة وضوابطها الشرعية..اليوم

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش الخطبة وضوابطها الشرعية
الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش الخطبة وضوابطها الشرعية
شيماء جمال

يعقد الجامع الأزهر اليوم الملتقى الفقهي الخامس والثلاثين بعنوان "رؤية معاصرة"، الذي يناقش موضوع "الخطبة وضوابطها الشرعية".

 ويستضيف الملتقى كل من: الدكتور عبد الله النجار، أستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر وأمين سر هيئة كبار العلماء. 

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش الخطبة وضوابطها الشرعية رؤية فقهية

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن الملتقى يُعدّ منصة هامة لتوضيح الصلة الوثيقة بين الطب والشرع في مختلف مناحي الحياة، ويعكس جهود الأزهر في تقديم حلول متكاملة تتماشى مع الدين الإسلامي وتحديات العصر. 

وأضاف الدكتور فؤاد أن الخِطبة في الشرع هي طلب الرجل للمرأة للزواج، وهي مشروعة لمن أراد الزواج، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾، وثبت عن النبي ﷺ أنه خطب عائشة رضي الله عنها، وأنه ﷺ رغب في أن ينظر المخطوب إلى ما يدعوه إلى الزواج بها.

من جانبه، أشار الدكتور هاني عودة إلى أن الملتقى يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية القضايا الفقهية والطبية، مؤكدًا ضرورة بناء مجتمع واعٍ بأهمية الحفاظ على قيم الشريعة في ضوء التطورات الطبية. وأضاف أن الخطبة مرحلة حساسة في طريق الزواج، وضوابطها الشرعية تهدف إلى حماية الأفراد والمجتمع، وتشمل عدة أمور أساسية مثل: عدم الخطبة على خطبة أخيه، ووضوح النية والجدية، وغياب الخلوة والمراسلات الخاصة، والحفاظ على الستر في حال عدم التوفيق.

ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لسلسلة من الفعاليات التي تعزز الحوار البنّاء والمثمر في المجتمع، ومن المقرر أن يُعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة المغرب بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر.

الجامع الأزهر الأزهر الملتقى الفقهي الخطبة ضوابط الخطبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

شيكابالا

خطأ ويقلل الرغبة.. شيكابالا ينتقد وجود مصطفي شوبير مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

الانتخابات

109 لجان فرعية ببني سويف تستقبل المواطنين من التاسعة صباحا

ريهام فيكتور

المشهد من أمام إحدى اللجان بالجيزة في انتخابات مجلس النواب .. فيديو

الانتخابات

اقبال كبير من المواطنين على اللجان الفرعية بالبحيرة

بالصور

رقم ضئيل جدا.. لن تصدق عدد السيارات التي باعتها فيراري خلال 80 عامًا

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

وداع جماهيري للنائب محمد أبو العينين بعد الإدلاء بصوته في انتخابات النواب

وداع جماهيري للنائب محمد أبو العينين عند خروجه من مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم
وداع جماهيري للنائب محمد أبو العينين عند خروجه من مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم
وداع جماهيري للنائب محمد أبو العينين عند خروجه من مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد