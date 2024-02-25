مصادر فلسطينية تكشف حقيقة تقديم رئيس الوزراء محمد اشتية استقالته |تفاصيل

كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، حقيقة التقارير التي تتحدث عن تقديمه استقالته إلى الرئيس محمود عباس؛ مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة.

ووفقا لصحيفة "الشرق"، قال مصدر إن "رئيس الوزراء أبلغ الرئيس أبو مازن قبل أسبوعين أن يعتبر استقالة حكومته في جيب الرئيس حال كانت هناك نوايا لتشكيل حكومة جديدة".

وأكد المصدر أنه "لم يتم تقديم الاستقالة بشكل فعلي حتى الآن".

وتابع قائلا: "نعتقد أن الرئيس سيطلب من الحكومة تقديم الاستقالة عقب جلسات موسكو المقررة في نهاية هذا الشهر".

وأضاف المصدر الفلسطيني أن "اشتية أبلغ الوزراء الممثلين للفصائل في حكومته بأنه وضع الحكومة تحت تصرف الرئيس، وأنه فور طلب الرئيس تقديم الحكومة استقالتها ستكون على مكتبه في نفس اليوم".

كان رئيس الوزراء الفلسطيني قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن روسيا دعت جميع الفصائل الفلسطينية للاجتماع في موسكو في نهاية فبراير.