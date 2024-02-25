خبير أسواق مال: المؤسسات المالية تدفع جميع مؤشرات البورصة للهبوط الحاد

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي لـ"البورصة المصرية Egx30 " أغلق على انخفاض ملحوظ قدره ١٤٦٨.٨٧ نقطة بنسبة هبوط ٥.٠١% مسجلا مستوى إغلاق عند ٢٧٨٤٠.٨٦ نقطة بفضل الأداء السلبي والهبوط لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

أضاف عيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أداء الأسهم السلبي انعكس تيضا على أداء مؤشر البورصة الرئيسي ودفعه الى تسجيل أكبر نسبة هبوط له منذ بداية العام الجاري والتخلي أيضا عن مستويات الدعم الرئيسية له متجها تدريجيا بهذا الأداء إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو ٢٧٠٠٠ نقطة وفي حالة استقراره أعلاه قد يدفعه نحو الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى أما في حالة استمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو ٢٦٠٠٠ نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة خلال تعاملات البورصة

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أوضح انه شهد أيضا انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات البورصة اليوم وأغلق متراجعا بمقدار ٣١٠.٤٨ نقطة بنسبة هبوط ٣.٩٥% مسجلا مستوى إغلاق عند ٧٥٤٤.١٥ نقطة بفضل أيضا عمليات تصحيح وجني أرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو البيع وجني الأرباح الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر السبعيني ودفعه إلى الهبوط بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية متجها بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو ٧٤٨٠ نقطة ثم مستوى الدعم الثاني وهو ٧٣٨٠ نقطة.