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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المالية: الدولة تمتلك العديد من العقارات والأصول منذ 1956 وتمثل ثروة ضخمة

الدكتور محمد سليمان
الدكتور محمد سليمان قورة

قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، إن الدولة المصرية تمتلك العديد من العقارات والأصول تمثل ثروة ضخمة.

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وأضاف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك أصول آلت إلى ملكية الدولة منذ عام 1956 إلى الآن يتم إدارتها من قبل الدولة".

 

وأشار: "إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة للقضاء على تعدد جهات الولاية التي تدير أموال مملوكة للدولة".

 

وأوضح الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية،: “هناك أصول عقارية وأراضي وبعض الأموال التي تم التحفظ عليها وانقلت ملكيتها للدولة بموجب أحكام القضاء”.

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