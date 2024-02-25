عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المالية تكشف مصير الأموال المستردة للدولة.. فيديو

الدكتور محمد سليمان
الدكتور محمد سليمان قورة

كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، مصير الأموال المستردة للدولة.

txt

الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد

txt

لاجتذاب استثمارات جديدة.. الحكومة توسع قاعدة ملكية شركات الدولة عبر سوق الأوراق المالية

قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سيكون هناك تقديرات دقيقة لقيمة الأصول والأموال وصلاحيتها للتصرف".

 

وأضاف: "الأموال المستردة هي أموال الشعب وستعود إليه مرة أخرى من خلال الذهاب للموازنة العامة من أجل الإنفاق على الشعب"، موضحا أن جهاز إدارة الأموال المستردة يعد كيانا تنظيميا موحدا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة.

وأشار إلى أن جهاز إدارة الأموال المستردة وصندوق مصر السيادي يعملان من أجل الدولة ولا يتعارضان في عملهما، نافيًا أن يكون هناك نازع في اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة وصندوق مصر السيادي .

المالية الدكتور محمد سليمان الأموال المستردة الإعلامي أحمد موسى الإدارة المركزية للتشريع المالي المالية العامة سوق الاوراق المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

عكاظ: بعد رأس الحكمة مصر تستعد لطرح “رأس جميلة” باستثمارات سعودية

الحكومة: لا توجد أي سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل.. فيديو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

ترشيحاتنا

باب التقديم مفتوح.. وظائف شاغرة في الخط الثالث للمترو

الولايات المتحدة تهدد باستخدام حق النقض ضد قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة

5 سيارات "زيرو" مازالت أقل من مليون جنيه .. اعرف الأسعار

دعاء آخر أيام شعبان.. خير استعداد لشهر الصيام والعبادات بهذه الطريقة

نتنياهو يواجه ضغوطا كبيرة من أهالي المحتجزين فهل يرضخ للصفقة الجديدة؟.. خبير يوضح

محمود فوزي: الحكومة أعدت خطة تفصيلية تعكس جدية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضي لامع.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها |شاهد

دون أدوية .. علاج بحة الصوت سريعا

مبلغ صادم.. سعر فستان عبير صبري يثير الجدل| تعرف عليه

ملابس رياضية .. درة تشعل السوشيال ميديا بظهورها| شاهد

فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ