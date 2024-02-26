عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر محاكمة المتهمة بـ فقء عين ممرضة شبرا

صدى البلد

تنظر محكمة شمال العباسية محاكمة المتهمة بـ فقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام  لاتهامه بأحداث عاهة مستديمة لممرضة شبرا.

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة المتهمة بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام للجنايات، إثر مشادة نشبت بينهما، ادعت فيها المجني عليها بقيام المتهمة بالتعدي عليها بآلة حادة بعد منعها من اصطحاب طفل من داخل المستشفى لعدم كونها من الدرجة الأولى له.


وقالت المتهمة بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام، إنها عندما منعتها الممرضة من الدخول إلى غرفة نجلة عمها المريضة دارت بينها وبين الممرضة اشتباك بالأيدي، موضحة أنه أثناء الاشتباك جاءت ممرضة أخرى تعدت عليها بالضرب.


وواصلت: اتخانقنا مع بعض لما منعتني أدخل لبنت عمي، وجت ممرضة زميلتها ضربتني معاها، وقالوا لي تعالوا نراضيكم على بعض ودخلوني مكان مفهوش كاميرات وقفلوا عليا الباب وكان في ممرضات كتير ضربوني وأنا كان معايا تليفوني كنت بدافع بيه عن نفسي.

وذكرت أن أحد الأشخاص العاملين بالمستشفى جاء بعد المشادة وعرض إمكانية المصالحة، مستطردة: بعدها فوجئت بناس كتير اعتدوا عليا في طرقة النساء اللي مفيهاش كاميرات، وكنت بدافع عن نفسي بالتليفون لهجوم أكتر من شخص عليا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

موضوعات متعلقة

براءة الأب.. المؤبد لـ الأبناء الثلاثة في جريمة أوسيم

بدء محاكمة 3 أشقاء ووالدهم بتهمة إنهاء حياة شاب بأوسيم.. فيديو

معركة بالكراسي| محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شاب في بولاق الدكرور.. فيديو

انفراد.. شقيقة متهم رئيسي في رشوة قيادات وزارة التموين تكشف كواليس القبض عليه

ضربه بحديدة.. كواليس تعدي مدير بنك على طبيب مستشفى المطرية

قرار قضائي ضد محامي وسكرتير نيابة باب الشعرية في قضية الرشاوي

أنا معترف .. المتهم بقضية الرشوة الكبرى يتحدث عن العشيقة| فيديو

رشوة أسوان الكبرى.. النيابة العامة تكشف حجم الفساد المالي للمتهم الأول

ترشيحاتنا

حكم صيام 15 شعبان.. ومعنى صيام التطوع

ندوة لمناقشة كتاب "تلات ستات.. سيرة من ليالى القاهرة" بالصحفيين

بعد تصريحه الأخير.. صور أثارت الجدل لحسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

بالذكاء الاصطناعي.. شركات كبرى تتجسس على موظفيها.. تفاصيل

الحرب العالمية القادمة سببها القمر.. والعلماء في قلق

مقتـ ل 2 وإصابة 13 في قصف على خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طولها 3 أمتار ووزنها 9 كجم.. اكتشاف سمكة مجداف نادرة

كاجوال لافت.. آيتن عامر تبهر متابعيها | صور

راقصة في القطار.. تحرك عاجل من سكك حديد الهند بعد فيديو صادم

بفستان جريء.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ