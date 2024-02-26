أبو غزالة: الاحتلال الصهيوني هو الأطول في تاريخ الدول

كنا أمة عظيمة قبل أن نتعرض للتشويش الصهيونى

قال الخبير الاقتصادي الدكتور طلال أبوغزالة، إن العرب كانوا يقودون الأمة بالكامل، حيث كانت بداية الاختراعات بكافة المجالات والقطاعات تخرج من المنطقة العربية أولا ثم يتم تصديرها للخارج.

وأكد أبوغزالة، خلال لقائه ببرنامج "مع خيري" تقديم الإعلامي "خيري رمضان"، المذاع عبر فضائية المحور، العصابات الصهيونية عملت على تصدير كافة المصطلحات التي تهدف تشويه صورة العرب وخاصة دولة فلسطين، والاحتلال الصهيوني هو أطول احتلال في تاريخ الدول.

وأوضح أبوغزالة أن الغرب لا يرى في المنطقة العربية الا ثلاث دول، وهم "مصر، العراق، وسوريا"

وأن سبب تركيز الغرب على تلك الدول أن هذه الدول لها تاريخ، وإسرائيل ما هي إلا تفصيل ليس لها مستقبل.

وتابع أن الوطن العربي تعرض للتشويش المقصود من قبل العدو الصهيوني: "نحن كنا أمة عظيمة، والعدو الصهيوني هو من خطط ورتب لكل هذه الكوارث التي تحدث في العالم العربي.