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رئيس التحرير
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ديني

قبل رمضان.. أفضل طريقة لقضاء فوائت الصيام ومتى نخرج نقود فقط

صدى البلد

قضاء الصيام واجب على كل من أفطر في رمضان سواء بعذر أو بغير عذر و دين لله عند العبد يجب قضاؤه قبل أن يدركه الموت سواء كانت هذه الأيام بعذر أو بدون عذر المهم القضاء .. وقضاء الصيام يتغافل عنه كثير من الناس فيقضي ما عليه بدفع كفارة أو إطعام عن كل يوم مسكين وهذا غير جائز إذا كان لديك القدرة على الصيام والقضاء.


أفضل طريقة لقضاء الصيام 
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ردا على سيدة تسأل" كيف أحسب فوائت الصيام عن فترات الحمل والرضاعة المتكررة؟ " قائلا: احسبي عدد الأيام بالتقريب عن كل سنة كان فيها حمل او رضاعة ، ثم ابدأي بالقضاء يومين في الأسبوع او يوم واحد بالأسبوع او صومي النوافل بنية القضاء ونية التطوع كالاثنين والخميس من كل اسبوع او الثلاثة ايام البيض من كل شهر أو وقفة عرفات أو الست من شوال أو ليلة النصف من شعبان كلها أيام صيام نافلة يجوز لك أن تصوميها بنيتين، ولا يشترط التتابع في القضاء .

هل يجوز الإطعام في قضاء الصيام


من جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إنه لا يجوز للمرأة أن تقضي ما عليها من أيام أفطرتها في رمضان الماضي بإطعام مسكين عن كل يوم إلا إذا كان لديها عدم قدرة على الصيام كحمل أو رضاعة أو صحتها الضعفية لا تقوى على الصوم أما غير ذلك فيجب عليه الصوم.

وأضاف لـ"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال سيدة استفسرت عن إمكانية قيامها بإطعام مسكين عن كل يوم أيام أفطرته من رمضان الماضي والذي سبقه بدلا من الصيام؟ قائلا : لا يجوز وإذا فعلتي فأنت آثمة إذا كان لديكي القدرة على الصوم.

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وتابع الأطرش: عليكي باغتنام فرصة الصيام في شهري رجب وشعبان وصيام ما عليكي من أيام فمن الممكن أن تصومي من كل شهر خمسة أو سبع أيام متفرقة حتى تقضي ما عليكي .

وفي سياق متصل أرسلت سيدة سؤالا إلى الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامي خلال تقديمها برنامج " قلوب عامرة " المذاع على فضائية الحياة تقول فيه : " لم أقض فوائت رمضان منذ 55 سنة.. فماذا أفعل؟.

ردت عمارة قائلة : يجب أن تؤدي ما عليك من صيام طالما تتمتعي بصحة جيدة ولا يوجد مانع من الصيام وعليك أن تحسب عدد الأيام الفائتة بصورة تقريبية وتصومي الإثنين والخميس بنية القضاء أو صيام القمرية من كل شهر ولا يشترط ان تصومي على التوالي .

وأضافت الداعية الإسلامي أنه لا يجوز الإطعام دون الصيام طالما لا يوجد مانع يحول بينكي وبين الصيام كأمر طبيب او بسبب مرض او غيرها من الأسباب .

الأعذار التي تبيح قضاء الصيام بدفع نقود بدلا من الصوم

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للمرأة إخراج الفدية لقضاء أيام رمضان في حالة ما إذا كان السبب مؤقتا، كأن تكون حاملا ثم وضعت أو مرت بوعكة صحية وشفيت منها تماما.

 

وأضاف أمين الفتوى، خلال رده على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجب على المرأة قضاء ما فاتها بالصيام، أما إذا كانت من أصحاب الأعذار كمرض مزمن أو ضعف عام لا تبرأ منه، ونصحها الأطباء بعدم الصوم، فهنا عليها تنفيذ تعليمات الطبيب وتخرج نقودا عن ما فاتها من رمضان".

 

 

هل يجوز الإطعام في قضاء الصيام أفضل طريقة لقضاء الصيام الأعذار التي تبيح قضاء الصيام بدفع نقود بدلا من الصوم

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