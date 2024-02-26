عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعاني من التقطيع في الصلاة فماذا أفعل.. الإفتاء تقدم روشتة شرعية

صدى البلد

 التقطيع في الصلاة مشكلة كبيرة تواجه العديد من المسلمين ويبحثون لها عن حل، وعلاج التقطيع في الصلاة لا يأتي من فراغ المهم أن تكون لدى الشخص العزيمة والإرادة القوية للمواظبة على الصلاة في وقتها، وعلاج التقطيع في الصلاة الذي يبحث عنه البعض يعكس يقظة الضمير والإحساس بالتقصير تجاه الله وهذا الشخص لديه النية للإصلاح من نفسه وعلاقته بالله عز وجل، وعلاج التقطيع في الصلاة يأخذ عدة أشكال كشف عنها العلماء.

 

علاج التقطيع في الصلاة

تلقت صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤالا يقول صاحبه: "أعاني من التقطيع في الصلاة، حيث أنتظم أحيانا ولكن هناك أوقاتا لا أصلي نهائيا فما الحل؟".

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر، على السائل قائلا: "على الإنسان أن يستحضر الوقوف بين يد الله، وأن ترك الصلاة من أكبر الكبائر وعلى الإنسان ألا يستهين بها".

وأضاف أنه من أجل أن تحب الصلاة وتحافظ عليها ولا تتركها يجب أن تكون الصلاة لها حال لديك، يجب أن تعيشها، وأنت الآن فقط تقوم بالصلاة كأداء واجب أو إثبات حالة لكن ليس القيام بواجب العبودية، وحينئذ لا تجد حلاوة الإيمان فى قلبك، قالوا لأبي يزيد البسطامي: "مالنا نعبد الله ولا نجد لذة العبادة؟! قال: إنكم عبدتم العبادة ولو عبدتم الله لوجدتم لذة العبادة".

دعاء يريح الأعصاب ويفرج الهموم .. ردده بعد التسليم من الصلاة

عالج الحسد الذي أصابك في رزقك بهذه الطريقة.. أمين الفتوى يكشف عنها


الصلاة على وقتها تعالج التقطيع

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أخبرنا عن أفضل الأعمال عند الله تعالى، وهو الصلاة في أول وقتها.

واستشهد «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما ورد في سنن الترمذي، أنه سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- أي الأعمال أفضل قال «الصلاة لأول وقتها».

 

أسهل طريقة للمداومة على الصلاة

أسهل طريقة للمداومة على الصلاة هو مسعى يبتغيه الكثير من الناس الذين يعانون من مشكلة عدم الانتظام في الصلاة، وعدم المداومة عليها، وتركها لفترات، ثم الرجوع إليها، وهكذا، هذه ليست بالمشكلة البسيطة، لأنه لا أحد يعرف متى ينتهي عمره، لذا ينبغي المسارعة في معرفة اسهل طريقة للمداومة على الصلاة ومنها:

1. الصلاة على وقتها: إن أداء الصلاة على وقتها من أهم الأسباب التي تساعدنا في الحفاظ على صلاتنا، أي بمجرد سماع الشخص للأذان يجب عليه أن يتأهب لأداء الصلاة، ولا يؤجل ذلك، لأنه قد ينسى، أو يتكاسل، إذا عند سماع الشخص للأذان لا بد له من التلبية مباشرة.

2. الراحة عند أداء الفريضة: عندما يؤدي المسلم الفريضة المكتوبة عليه فإن ذلك يشعره بالراحة، والطمأنينة، لأنه قد أدى واجبه أمام الله عز وجل، ويجب عليه أن يعمق هذه المشاعر داخله، ويربطها ارتباطا قويا مع حياته اليومية، فمتى ما شعر بعدم الراحة والطمأنينة وهو مؤخر لصلاته، فليقم مباشرة لتأديتها، عندها سيستعيد تلك المشاعر فورا.

3. متابعة البرامج الدينية: إن متابعة البرامج الدينية التي تحض على الصلاة، وتبين حكم تاركها، وفضل الصلاة على وقتها، وغيرها من الأحكام، تساعد الشخص في الثبات على الصلاة، لأنه مشحون دائما بهذا الأمر، ويستمع لمن هم أعلم منه، وبالتالي فإنه سيعزز الأمر داخله بشكل متواصل، حتى يصبح الأمر جزء لا يتجزأ من حياته اليومية.

 

4. دور الأهل: لا بد من تربية الأبناء منذ صغرهم على الصلاة، حتى ينشأوا وقد تعودوا عليها، وستلازمهم طيلة حياتهم؛ فالمرء على ما يتعود، وعلى ما ينشأ، ومتى ما تعود الابن على الصلاة، فسيعمل هو على تذكير والديه بالصلاة، إن وجد أيا منهم لم يقم بأدائها، وبالتالي فإن الأبناء ثمرة ستعود بالصلاح على أنفسهم، وعلى ذويهم أيضا.

 

5. الأصحاب: لينظر الإنسان إلى أصحابه، فإن وجدهم من تاركي الصلاة، سيعلم سبب تركه لها، أو عدم انتظامه عليها؛ فالإنسان يتأثر بأصدقائه، والأشخاص الذين حوله، حتى وإن لم يقصد؛ لأن الصاحب الصالح يدلك على الخير، ويذكرك بصلاتك، أما صاحب السوء فلن يذكرك، لأنه لم يذكر نفسه أصلا.

حكم ترك الصلاة

وأكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تارك الصلاة ليس بكافر بل هو مسلم عاص ومرتكب لكبيرة يجب نصحه بالكلام والحال.

وقال عاشور في إجابته عن السائل: "المتطرفون عملوا من القضية مفاصلة يا إما في خندق الكفر أو خندق الإيمان، فلو بتصلي فأنت مؤمن ولو مبتصليش فأنت كافر، ونحن نقول علينا فهم النص بطريقة صحيحة لبيان دلالته"، مشددا على أنه لو كفرنا تاركا بالأولى بنا أن نرجعه لدائرة الإسلام أولا بإنطاقه الشهادة مرة أخرى بدلا من الحديث عن عدم أدائه للصلاة، لكن الحديث أراد من تركها جحودا وإنكارا، ونحن لا نفكر بل يكفره القضاء بعد التأكد من عدم إيمانه مطلقا بفرضيتها.

 

أمور تكفر ذنوب تارك الصلاة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن ترك الصلاة معصية كبيرة وإثم عظيم ويعد تركا لركن من أركان الإسلام، ولا نحكم عليه بالكفر لأنه تركها كسلا وليس ناكرا لها.

وتابع: “عليه التوبة وعلينا النصيحة والدعاء له بالهداية، ومن الممكن أن تحظى دعوة باستجابة من الله عز وجل”.

الصلاة أسهل طريقة للمداومة على الصلاة علاج التقطيع في الصلاة حكم ترك الصلاة أمور تكفر ذنوب تارك الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

ترشيحاتنا

3 سنوات لرخصة السايس قابلة للتجديد طبقا لقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات

العمل: إعانات لضحايا معدية منشأة القناطر.. 200 ألف جنيه للمتوفي و20 ألف للمُصاب

اجتياح رفح المسمار الأخير.. جوتيرتش يهاجم مجلس الأمن بسبب غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة للشهداء والمصابين منذ 7 أكتوبر

4,218 مليار جنيه.. ارتفاع أرباح الشركة القابضة للنقل البحري والبري 255.9 %

وزير التعليم يصل الدقهلية لمتابعة انتظام الدراسة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت وبالبيجامة.. ملابس شيرين عبد الوهاب تضعها في مأزق وتثير السوشيال ميديا

3 جنسيات مرشحة.. من خليفة يورجن كلوب لقيادة ليفربول؟

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

نوع من السرطان.. فرح الزاهد تكشف إصابتها بمرض خطير.. تفاصيل

فيديو

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

"أرى الغيب".. فنان شهير يدَّعي أنه يمتلك قدرات خارقة

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ