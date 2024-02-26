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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

براعم الأهلي يفوز على إسكو بسباعية نظيفة في بطولة منطقة القاهرة

براعم الأهلي
براعم الأهلي

حقق فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010، فوزًا كبيرًا على ضيفه إسكو، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 25 للمجموعة الثانية لبطولة منطقة القاهرة.

جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق إسماعيل مصطفى (هدفان)، وياسين تامر من ركلة جزاء، ومالك فتحي وعمر شريف ومروان صابر وأدهم عبد العليم بهدف واحد لكل منهم.

بدأ «أهلي ٢٠١٠» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبيد.

الدفاع: مروان صابر - فتح الله عماد - أدهم عبد العليم - ياسين محسن.

الوسط: محمود محمد - ياسين تامر - كريم أشرف - عمر شريف - مالك فتحي.

الهجوم: إسماعيل مصطفى.

وشارك الحارس آدم عبد العزيز بدلًا من محمد عبيد، ومحمد شريف بدلًا من عمر شريف، وإبراهيم نبيل بدلًا من كريم أشرف، ومحمد الصاوي بدلًا من ياسين تامر، ومحمد الوسيمي بدلًا من مالك فتحي.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2010» رصيده إلى 60 نقطة جمعها من الفوز في 20 مباراة بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية 3 - 1، والمقاولون 4 - 0، وأسمنت حلوان 2 - 0 اعتباريًّا للانسحاب، ومكادي 11 - 0، والإنتاج الحربي 2 - 0، والشمس 3 - 0، وأبو السعود 4 - 0، والاتصالات 3 - 0، والعبور 5 - 0، وحلوان العام 12 - 0، وإسكو 3 - 1، وبورتو السويس 6 - 0، والداخلية 2 - 0، والمقاولون العرب (ب) 6 - 0، ومكادي 2 - 0 اعتباريًّا، والإنتاج الحربي 2 - 1، والاتصالات 4 - 0، والعبور 5 - 0، وحلوان العام 13- 0، وإسكو 7 - 0، مسجلًا 99 هدفًا مقابل 3 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 أحمد عطية مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق، ومحمد وائل إخصائي التدليك.

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