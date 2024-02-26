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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ممثل فلسطين أمام محكمة العدل: إسرائيل لم تتبع مبادئ القانون الدولي.. فيديو

محكمة العدل
محكمة العدل

قال بول ريشلر أحد ممثلي فلسطين أمام محكمة العدل الدولية إن المرافعة أمام محكمة العدل كان لها أيضا تدخلا من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القرار الصادر في ديسمبر 2022، وأن القضية تأتي في ظل الكثير من الصراعات.
مجلس الأمن يجب أن يتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة.

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وأضاف «ريشلر» خلال مداخلة له عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نتمنى أن تكون المحكمة على قدرة كبيرة وبعد كثير من المرافعات وبعد اتخاذ قراراتها النهائية نتمنى أن تكون كافة الوكالات المعنية بالأمن بالأمم المتحدة مثل مجلس الأمن أن يتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون».

أشار إلى أن إسرائيل تجاهلت بشكل مستمر الكثير من الانتهاكات ولم تتبع كل مبادئ القانون الدولي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأن يكون لهم حق تقرير المصير والحقوق الأساسية كبشر.
سياسات الولايات المتحدة لا تتفق مع القانون الدولي.

أوضح أن استمرار إسرائيل في ارتكاب أفعالهم سيجعلها معزولة، وأن سياسات الولايات المتحدة لا تتفق مع القانون الدولي أيضا، حيث تستمر في مساعدة إسرائيل وحمايتها وهو أمر غير قانوني تماما، إضافة إلى أن ذلك يعتبر انتهاكا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
 

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