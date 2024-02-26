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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«الجاليات الفلسطينية»: يجب تدخل محكمة العدل الدولية لوقف جرائم إسرائيل.. فيديو

محكمة العدل
محكمة العدل

أكد واثق سعادة، رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية، أهمية تدخل محكمة العدل الدولية من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على أرضه.

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رايتس ووتش: إسرائيل لم تلتزم بأمر محكمة العدل الدولية بشأن المساعدات لغزة

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مراسل "القاهرة الإخبارية": جلسة اليوم في العدل الدولية تناقش الوجود الإسرائيلي بفلسطين

وأوضح سعادة، أن محكمة العدل الدولية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خطورة ما يجري من جرائم في فلسطين، مشددًا على وجوب المسارعة إلى فرض خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم، جاء ذلك خلال حديثه عبر سكايب عبر قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع: «يجب أن ندعم دولة جنوب أفريقيا عن طريق التوجه إلى السلطات الأخرى مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن»، لافتا إلى وجود شق مهم وهو أن جنوب أفريقيا طالبت محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية، ولم تطالب بوقف إطلاق النار، وهو ما يثير توقعات بشأن رفع جنوب أفريقيا دعوى أخرى بشأن وقف إطلاق النار.

 

وأشار إلى أنّ دولة جنوب أفريقيا في حاجة إلى الدعم الدولي والعربي عبر البناء على قرار المحكمة الدولية، ومن ثم تفعيل المادة الثامنة للمحكمة، وهو أنه على هذه الدول الذهاب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى يحق لنا تشكيل قوة طوارئ لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الإبادة الجماعية.
 

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